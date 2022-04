Buchstäblich wie die warmen Semmeln gingen in Premstätten auf Initiative von GR Franz Gruber über 2.100 Bäume und 1.000 Sträucher weg. Verschenkt wurden Ahorn, Eibe, Walnuss, Schneeball oder Dirndlstrauch an alle interessierten Gemeindebürger, am gefragtesten aber waren Apfelbäume. „Nachhaltigkeit ist uns als Gemeinde sehr wichtig. Mit dieser Aktion machen wir es leichter, ein Zeichen für die Umwelt zu setzen und Nützlingen und Vögeln in den Gärten ein Zuhause zu geben“, sagen Bgm. Matthias Pokorn und seine Vize Ingrid Baumhackl. Zum Start der Ausgabe im Wirtschaftshof stellten sich bereits Hunderte Premstätter an. Dort gab es für die Bürger auch heiße Würstel, gekocht von Alois Zmugg und seinem Team vom Wirtschaftshof. Wegen des großen Erfolges will die Gemeinde nächstes Jahr die Aktion wiederholen.