Werndorf stoppt Lebensmittelverschwendung

Jetzt hat auch Werndorf einen Fair-Teiler, der Lebensmittel vor der Mülltonne rettet. Das Know-how dazu holte sich JVP-Obmann Alexander Kober in Kalsdorf, wo seit einem Jahr der Lebensmittelverschwendung erfolgreich der Kampf angesagt wird. „Es ist schade, wenn so viel weggeworfen wird. Anderen ist damit geholfen“, sagt der Werndorfer, der für sein Vorhaben Gemeindekassier Christian Aldrian und Bauernbundobmann Gerald Jauk gewinnen konnte. Den rund um die Uhr zugänglichen Kühlschrank stellte die Gemeinde zur Verfügung, eine der schönsten Fair-Teiler Vorratskammern machte Werndorfs Tischler Günther Höfer ehrenamtlich. Er wendete dafür 50 Arbeitsstunden auf und stellte auch das Material kostenlos zur Verfügung. „Ich habe mich selber zur Mithilfe angeboten, es ist ein Zeichen meiner Wertschätzung für Werndorf“, sagt der Tischler. Aus der Speisekammer, angebaut an die Nordseite des Gemeindeamtes, darf sich jeder nehmen, was er braucht. Auch genießbare Lebensmittel kann jeder hineinlegen, falls im Garten zu viel an Obst oder Gemüse anfällt.