Als kleine Aufmerksamkeit hat das gesamte Team des LKH Hörgas und Enzenbach von Gratwein-Straßengels Vizebürgermeister Lebkuchen geschenkt bekommen.

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LKH Hörgas und Enzenbach ihren wertvollen Dienst an der Gesellschaft rund um Weihnachten etwas zu versüßen, brachte ÖVP-Gemeinderat und zweiter Vizebürgermeister Mario Schwaiger in Zusammenarbeit mit Betriebsrätin Brigitte Koch 130 Packungen Lebkuchen in die beiden Krankenhäuser des Standortes LKH Graz II im Gemeindegebiet.

Zeichen der Wertschätzung



"Es ist zwar nur eine kleine Geste, es soll aber ein Zeichen der großen Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die in ihrem sowieso schon sehr fordernden Beruf, gerade in diesen schwierigen Zeiten, Großartiges zum Wohle der Patientinnen und Patienten leisten", sagt Schwaiger. Koch freut sich für ihr Team: "Mit einem süßen Weihnachtsgruß haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Weihnachtsdienst etwas versüßt. Ein kleines Dankeschön an alle, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrem Durchhaltevermögen sehr viel dazu beitragen, dass wir diese herausfordernde Zeit so gut schaffen."

