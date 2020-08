eigenArt eröffnete in Kalsdorf

Dass Mode und Nostalgie harmonieren, das beweist ein Geschäft mit Charme in Kalsdorf. Am 3. August eröffneten Karl und Dagmar Wolf neben ihrer Trafik einen bezaubernden Laden mit allerlei Überraschungen. Auf 200 Quadratmeter Verkaufsfläche präsentiert eigenArt Geschenkideen für jeden Anlass, bezaubernde Kleinmöbel, nette Mitbringsel, schicke Wohnaccessoires und ausgefallene Deko. „Ich bin froh, dass es solche Initiativen gibt, weil ein Ort davon lebt“, sagte Bgm. Manfred Komericky und dankte dem Ehepaar Wolf für den Mut, in Zeiten der Corona-Pandemie ein Geschäft zu eröffnen. „Wir hatten einige Mietanfragen für die Location in der Koralmstraße“, bestätigt Robert Teschinegg. Weil es aber ein Shop ohne Lärmbelästigung für die Wohnungen im Obergeschoß von SPAR und Trafik sein sollte, entschieden sich die Eigentümer für das Geschäft von Karl Wolf mit dem bezeichnenden Namen eigenArt.