ES WAR EINE SCHÖNE MUTTERTAGS FEIER.ORGANISIERT WURDE ES VON DER STADTGEMEINDE IN ( FROHNLEITEN ) FRAU SYLVIA MAIERL IM VOLKSHAUS. DIE KINDER HABEN SCHON LANGE DAFÜR GEPROBT . SIE HABEN EIN BALLETT AUFGEFÜHRT GEDICHTE VORGETRAGEN UND MUSIK DARGEBOEN.DIE HIP HOP GRUPPE MIT ALEXANDRA WAIDACHER HABEN TANZEINLAGEN PRÄSENTIERT.EINE SPORTAKROBATIK-GRUPPE DES TURNVEREINS FROHNLEITEN UNTER DER LEITUNG VON BARBARA GAICH UND KARIN MAIERHOFER-NINAUS ZEIGTEN IHRE KÜNSTE. ANSCHLIESSEND SPIELTEN DIE ADRIACHER BLOCHJODLER AUF.DIE MÜTTER WAREN SEHR BEGEISTERT.BEI KAFFEE UND KUCHEN LIESSEN SIE DEN NACHMITTAG AUSKLINGEN.JEDE MUTTER ERHIELT EINEN BLUMENSTOCK VON DER STADTGEMEINDE FROHNLEITEN ( BÜRGERMEISTER MAG.JOHANNES WAGNER )
14.05.2017, 15:54 Uhr
ALLEN MAMAS EINEN SCHÖNEN MUTTERTAG
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