Auszeichnung für Feldkirchens Jugendarbeit

26.04.2017, 00:00 Uhr

FELDKIRCHEN. Jetzt hat es Feldkirchen schriftlich: im Jugendzentrum (JUZ) wird Jugendarbeit mit Qualität gemacht. In der Vorwoche überreichte LAbg. Oliver Wieser die Auszeichnung des Landes Steiermark, die Jugendarbeiter Nadja Klavzer und Christoph Schitter, Bgm. Erich Gosch und GR David Wilfling übernahmen. Der Zertifizierung vorausgegangen war ein umfangreicher Evaluationsbericht, der dem JUZ eine großartige Arbeit bescheinigt. Pro Woche kommen bis zu 50 Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren in die betreute Einrichtung um Freunde zu treffen und ihre Freizeit mit Spiel und Bewegungsangeboten zu gestalten. Neueste Errungenschaft ist Spikeball, eine Ballspiel mit Teamwork und Dynamik, auf der Wunschliste steht eine kleine Werkstatteinrichtung, in Planung sind ein Büchertausch und ein Kost-nix-Laden. Bei den Renovierungsarbeiten im JUZ, die im Zuge der Erweiterung des Kindergartens erfolgen, fließen nicht nur die Gestaltungswünsche der Jugendlichen ein, sondern arbeiten diese auch tatkräftig mit.

Mit der Auszeichnung des JUZ erfolgte auch der offizielle Spatenstich zur Erweiterung des Gemeindekindergartens, in dem 100 Kinder von Kindergartenleiterin Daniela Hasl und ihrem Team liebevoll betreut werden. Bei laufendem Betrieb erfolgt ein Zubau mit Sozialraum, Büro und überdachtem Spielplatz. Als größte Herausforderung dabei bezeichnete Architekt Andreas Harich die Hanglage, in der Terrassenförmig neuer Raum geschaffen wird.