Grazer Rad-Team bei WM am Start

18.09.2018, 13:27 Uhr

WSA Pushbikers starten beim Mannschaftszeitfahren bei der Heim-WM.

Das Continental Team WSA Pushbikers wird an der kommenden UCI Straßenrad Weltmeisterschaft in Innsbruck-Tirol teilnehmen. Die Pushbikers starten am 23. September in der Disziplin Mannschaftszeitfahren mit insgesamt sechs Fahrern. „Das ist für das Team und die einzelnen Fahrer sicherlich ein Traum“, sagt Christoph Resl, Sportlicher Leiter der WSA Pushbikers, „noch dazu, wenn die WM in Österreich stattfindet, und somit nicht nur für die WSA Pushbikers, sondern auch für die Maloja Pushbikers und das gesamte Netzwerk von regionaler Nähe ist.“ Für die Pushbikers werden voraussichtlich die Fahrer Sebastian Baldauf, Helmut Trettwer, Christian Grasmann (Bayern), Joshua Harrison (AUS) Daniel Auer, Jodok Salzmann (Graz) und Felix Ritzinger (Wien) in Innsbruck mit dabei sein. Die 62,8 Kilometer lange Strecke verläuft vom Ötztal über Telfs, Zirl, Axams und Völs zur Landeshauptstadt Innsbruck und enthält 427 Höhenmeter. „Eine anspruchsvolle Strecke, für die man Zeitfahr-Qualitäten benötigt und auch ein guter Kletterer sein sollte“, betont Resl.