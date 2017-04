'Sager Gruppe' und 'Mayr-Melnhof Karton' bündeln Wirtschaftskraft

28.04.2017, 15:52 Uhr

Sensationelle Nachricht beim Spatenstich für das neue Logistikzentrum Graz Nord.

In Anwesenheit von Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Peggaus Bürgermeister Helmut Michael Salomon, Deutschfeistritz' Bürgermeister Michael Viertel sowie auch Wirtschaftsbund-Bezirksgruppenobmann Michael Hohl machte das heimische Vorzeigeunternehmen 'Sager Gruppe Peggau' beim offiziellen Spatenstich für das neue Logistikzentrum eine Neuigkeiten publik, die die Wirtschaftskraft in Graz-Umgebung Nord demonstriert: Philipp Sager gab bekannt, dass sich das namhafte Unternehmen 'Mayr-Melnhof Karton AG' als neu gewonnener Kunde auf der 20.000 Quadratmeter großen Fläche ansiedeln wird. Für eine verbesserte Infrastruktur dient der neuen Logistikhalle eine Anschlussbahn. Die Fertigstellung der ersten Bauphase soll noch dieses Jahr erfolgen.

„Mit dem Logistikzentrum und 'Mayr-Melnhof Karton' decken wir im Norden von Graz ein dringendes Bedürfnis für die Wirtschaft ab. Wir haben zwar in der Region einige erfolgreiche Unternehmen, aber mit einer logistischen Verbesserung kann der Norden noch mehr wachsen“, sagt Sager, „der Spatenstich soll die Leute, die über Generationen hinweg hier einfach vorbeigefahren sind, zeigen, wie stark wir sind und welche Potenziale in GU-Nord stecken“.(Den gesamten Artikel lesen Sie in der kommenden Ausgabe der WOCHE Graz-Umgebung Nord am 3. Mai.)