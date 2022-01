Nach den erst kürzlich im Netz veröffentlichten Party-Videos hat die Polizei Liezen eine "Aktion scharf" in Skigebieten durchgeführt. Bei den Covid-Kontrollen standen auch Alpinpolizisten auf und neben den Skipisten im Einsatz. Weitere Schwerpunkt-Kontrollen werden rund ums „Nightrace“ stattfinden.

Haus/Schladming, Bezirk Liezen. – Bereits seit einiger Zeit führt die Polizei „Covid-Kontrollen“ in Skigebieten durch. Neben Streifen-Polizisten und der Bereitschaftseinheit (BE) stehen dafür auch Alpinpolizisten im Einsatz. Sie verrichten den exekutiven Sicherheitsdienst im alpinen Gelände. Seit Jahresbeginn führten steirische Polizistinnen und Polizisten allein im Bereich von Seilbahn- und Wintersport-Betrieben mehrere tausend Kontrollen durch.

Alpinpolizei Liezen kontrolliert 2G auf Skiern

Erst am letzten Freitag führten mehrere Beamte der Alpinpolizei Liezen in Uniform und in Zivil schwerpunktmäßige „Covid-Kontrollen“ in einem Skigebiet bzw. bei einschlägigen Skihütten und Gastrobetrieben am Rande der Pisten durch. Dabei kontrollierten die Beamten sowohl Angestellte als auch Gäste auf deren 3G- bzw. 2G-Nachweise. Überprüft wurden die vorgezeigten Zertifikate mittels Green-Check-App sowie durch einen Abgleich mit vorgezeigten Identitäts-Dokumenten. Auch die vorgesehene FFP2-Masken-Pflicht kontrollierten die Polizisten. Übertretungen waren am gestrigen Tag bei rund 150 Kontrollen nicht festzustellen.

Auch in den Skihütten wird verschärft kontrolliert, nur 2G ist da das Wahre ...

Mit weiteren polizeilichen Schwerpunkt-Kontrollen ist jedenfalls zu rechnen – vor allem rund um das bevorstehenden „Nightrace“ in Schladming. Dabei wird auch die Bereitschaftseinheit (BE) verstärkt im Einsatz stehen.

