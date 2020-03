"Köche kochen für Kinder": Bei Renate Zierlers Charityaktion kochen bekannte Köche für das SOS-Kinderdorf.

Renate Zierler kocht leidenschaftlich gerne – und gut. Das hat sie schon in mehreren Fernsehsendungen unter Beweis gestellt. Bekannt ist die St. Radegunderin aus der "Küchenschlacht" des ZDF und den "Kochgiganten" auf Puls 4. Auf VOX holte sie sich beim "Perfekten Dinner" sogar den Sieg. Dieser Leidenschaft geht Zierler aber nur in ihrer Freizeit nach, hauptberuflich ist sie in der Strahlentherapie am LKH Universitätsklinikum Graz tätig. "Ich bin selbst Mutter von zwei Kindern und daher ist es mir wichtig, Kinder, denen es nicht so gut geht und die nicht das Glück haben, in einer behüteten Familie aufzuwachsen, zu unterstützen." Dies hat sie mittlerweile schon öfters getan. Mit "Promis und Köche backen für Kinder" hat sie nicht nur gemeinsam mit bekannten Persönlichkeiten 200 Kilogramm Kekse gebacken, sondern auch durch den Verkauf derselben in Summe 21.000 Euro für das SOS-Kinderdorf gesammelt. Nun hat sie eine Ganzjahres-Charityaktion ins Leben gerufen, die Kindheitserinnerungen auf den Teller bringt.

Grenzüberschreitende Aktion



"Bei ,Köche kochen für Kinder' setzen bekannte Köche das Lieblingsessen aus ihrer Kindheit auf die Speisekarte und ein Teil des Geldes, das der Gast dafür bezahlt, kommt dem SOS-Kinderdorf zugute", erklärt Zierler begeistert. Sie selbst steht dabei einmal im Monat mit den Köchen am Herd. Diese einzigartige Aktion hat bereits für positives Echo gesorgt und namhafte Köche wie etwa Stefan Eder aus der Steiermark oder Bernhard Zimmerl aus Niederösterreich auf den Plan gerufen. Auch Mario Kotaska und Maria Groß aus Deutschland sind mit von der Partie. "Die Gäste bekommen liebevoll zubereitete Speisen, wie sie es von ihrer Oma oder Mutter kennen, und tun dabei auch etwas Gutes", erklärt die Hobbyköchin, die viel Wert auf frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel legt. Unterstützung bekommt sie dabei auch von Promis wie den Sängern André Fenner oder Natalie Holzer sowie Daniel-Craig-Double Max Fraisl.

Da die Aktion das ganze Jahr über läuft und sich auch ständig weiterentwickelt, stehen noch nicht alle Termine fest. "Aber in Graz habe ich bereits mit Michael Wankerl und Christof Widakovich gesprochen und bin schon sehr gespannt auf ihr Kindheitsgericht", strahlt Zierler, die mit großer Vorfreude dem Fixieren der Daten entgegensieht.

Zwölf Gerichte als Ziel



Auf ihrer Website (renateshaubenkueche.weebly.com) werden alle Gerichte inklusive Rezept online gestellt. "In weiterer Folge soll auch ein Video-Online-Kochbuch entstehen", verrät sie. Gestartet hat Zierler das Projekt Ende Jänner, im Laufe des Jahres sollen zwölf Gerichte entstehen. "Wenn es sogar 15 werden, freue ich mich umso mehr. Viele Köche wollen sie über einen längeren Zeitraum anbieten", ist sich die engagierte Charity-Köchin sicher, dass die Speisen auch bei den Gästen gut ankommen werden.