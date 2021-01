Anti-Corona-Prinz

Es ist Nationalratstag und die Viruslast die ist schlecht

Ich bin auf der Suche nach – WER gibt mir Recht?

Seit dem Corona Ausbruch hat man in Österreich seine Not

Zu viele Virusträger sind, der Menschen Tod

Mir bleibt nur noch eine Chance

Die Nation verunsichern und dann versetz ich mich in Trance

Mit meinem Nobel-Anzug steh ich vor dem Mikrofon

Einmal kurz aufs Gas und schon fehlt mir wieder mal der Ton

Die Aufsicht ist voll Elan, so dass mich keiner mehr hören kann

Eingehüllt in meinen Gedankengang versuch ich es mit Wahn

Wenn man reagiert wie ich dann ist das ziemlich lahm

Denn nicht mal die Wissenschaft meinen Gedanken folgen kann

Ich bin der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, Anti-Corona-Prinz

Ich bin der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, Anti-Corona-Prinz

In Österreich bin ich der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, o viral, beim Anti-Impfen schüre ich die nächste Wahl

Dort im Parlament regiert vieles das mich hemmt

Das mir das nicht gefällt, weiß jeder der mich kennt

Die Opposition ist a nur selten bei mir dabei

Doch ich bleib dabei jede Pflicht ist Diletanterei

Besser wärs wenn die Natur sich am Menschen rächt

Meine Partei und ich haben da sicher Recht.

Die Medizin und die Virologen machen Dinge die sind verboten

Darum nehm´ ich mir ein paar Zeilen und werde die promoten

Die Freiheit der Menschen ist unser größtes Gut

Die Meinungsfreiheit in diesem Lande niemals ruht

Jetzt nehm ich einen Text und sag es ist ein Virushemmer

Die Studien schafft ihr nimmer, das sagen auch die Kenner.

Ich bin der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, Anti-Corona-Prinz

Ich bin der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, Anti-Corona-Prinz

In Österreich bin ich der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, o viral, beim Anti-Impfen schüre ich die nächste Wahl

Ich bin der Anti-Corona-Prinz

Anti Anti Anti, Anti-Corona-Prinz....