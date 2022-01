Freitag und Samstag ist der HC Innsbruck gleich zwei Tage in Folge zu Gast im Liebenauer Bunker.

Dieses Wochenende hat es in sich. Aufgrund von Spielverschiebungen im Rahmen der verordneten Corona-Maßnahmen kommt es am Freitag (19.15 Uhr) und Samstag (17.30 Uhr) gleich zwei Tage hintereinander zu Heimpartien der Grazer gegen Innsbruck.

Spannend wird das im Hinblick auf die sich nähernden Play-offs allemal, befinden sich die Teams in der Tabelle doch fast in unmittelbarer Nachbarschaft. Aktuell stehen die 99ers nach 38 absolvierten Spielen mit einem Punkteschnitt von 1,474 auf dem neunten Platz. Ihre Tiroler Kontrahenten liegen nach 36 Partien mit einem Punkteschnitt von 1,417 auf Tabellenrang 11.

Nach der jüngsten bitteren 2:1-Niederlage gegen Dornbirn dürfen sich die Fans in Liebenau jedenfalls auf eine Grazer Mannschaft freuen, die auf Wiedergutmachung aus ist. Nach dem Führungstreffer kurz vor Ende des ersten Drittels gerieten die Grazer am Sonntag nach zwei Eigenfehlern im Mittelabschnitt in Rückstand und konnten auch im letzten Drittel nichts Zählbares nachsetzen.

1.000 Fans zugelassen

Bitte beachten: Für all jene, die am Freitag und/oder Samstag wieder live Hallenatmosphäre schnuppern wollen, gelten seit 18. Jänner folgende Regeln: Bis auf weiteres sind im Merkur Eisstadion 1.000 Zuschauer zugelassen. Für Personen ab zwölf Jahren gilt die 2G+-Regel. Zudem gibt es eine FFP2-Maskenpflicht. Beim Zutritt müssen ein gültiger PCR-Test und Lichtbildausweis vorgezeigt werden.

