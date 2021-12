Auch heuer können steirische Schulen von Schnuppertagen profitieren.

Schon vor Corona ist der Schulskikurs aus dem Trend gekommen: Immer weniger – vor allem Grazer – Schulen haben sich in den letzten Jahren für eine Trainingswoche im Winter entschieden. Gerd Egger, früher selbst Lehrer an einem Gymnasium, will diesen Abwärtstrend stoppen und wieder mehr Kinder für den Wintersport begeistern.

Ein Schnuppertag pro Klasse

Deshalb hat der leidenschaftliche Wintersportler auch dieses Jahr mit steirischen Skigebieten Schnuppertage für Schulen ausgehandelt. Dieser Schnuppertag kann von jeder Klasse einer Schule einmal in der kommenden Wintersaison in Anspruch genommen werden, und zwar bereits beginnend mit dem jeweiligen Wintersstart. Nicht möglich ist dies allerdings in den Weihnachtsferien, den österreichweiten Semesterferien und den Osterferien.

Setzt sich dafür ein, dass Schüler einen günstigen Zugang zum Skifahren oder Snowboarden haben: Gerd Egger

Die Tageskarten sind in diesem Fall stark vergünstigt und kosten für die Schüler entweder 10 € (Turrach, Grebenzen, Präbichl, Niederalpl, Salzstiegl, Loser, Tauplitz, Planner, Riesneralm), 12 € (Kreischberg und Lachtal) oder 14 € (in der Region Schladming- Dachstein, jeweils nur am Mittwoch). Die Anmeldung erfolgt via Mail mit einer Klassenliste.

Hier die ganze Liste der teilnehmenden Skigebiete:

Turracher Höhe (10 € pro SchülerIn, Anmeldung unter office@turracherhoehe.at)

(10 € pro SchülerIn, Anmeldung unter office@turracherhoehe.at) Grebenzen (10 €, Anmeldung unter info@grebenzen.at)

(10 €, Anmeldung unter info@grebenzen.at) Präbichl (10 €, Anmeldung unter office@praebichl.at)

(10 €, Anmeldung unter office@praebichl.at) Niederalpl (10 €, Anmeldung unter office@niederalpl.at)

(10 €, Anmeldung unter office@niederalpl.at) Salzstiegl (10 €, Anmeldung unter info@salzstiegl.at)

(10 €, Anmeldung unter info@salzstiegl.at) Loser (10 €, Anmeldung unter info@loser.at)

(10 €, Anmeldung unter info@loser.at) Tauplitz (10 €, Anmeldung unter info@dietauplitz.com)

(10 €, Anmeldung unter info@dietauplitz.com) Riesneralm (10 €, Anmeldung unter info@riesneralm.at)

(10 €, Anmeldung unter info@riesneralm.at) Planneralm (10 €, Anmeldung unter ski@planneralm.at)

(10 €, Anmeldung unter ski@planneralm.at) Kreischberg oder Lachtal (12 €, Anmeldung unter office@kreischberg.at)

oder (12 €, Anmeldung unter office@kreischberg.at) Region Dachstein - Schladming (14 €, Anmeldungen unter office@hauser-kaibling.at, office@planai.at, info@reiteralm.at, info@skiregion-ramsau.at, office@galsterberg.com. (Dieses Angebot in der Region Dachstein – Schladming gilt allerdings nur an jedem Mittwoch)

