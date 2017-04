Literaturcafé - Auf Spurensuche in der MEDIEN HAK Graz

Am Dienstag, dem 2. Mai 2017 findet im Zuge der Criminale 2017 das

Literaturcafè in der MEDIEN HAK

, Münzgrabenstraße 162, in Graz statt. An diesem Abend treffen die Krimiautoren Mirella Kuchling, Beate Maxian und Sunil Mann auf interessiertes Publikum und werden Auszüge aus ihren Werken „Es grünt so grün“, „Annafest“ sowie „Schattenschnitt“ präsentieren. Es verspricht ein aufregender Abend zu werden, bei dem man sich nicht nur in spannende Krimiwelten entführen lassen kann, sondern bei einer anschließenenden Diskussion mit den Autoren auch noch mehr über deren Hintergründe in Erfahrung bringen kann.Beginn: 19:00 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Veranstaltungsort