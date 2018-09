Pflegedrehscheibe ist morgen wieder auf dem Kaiser-Josef-Platz

18.09.2018, 15:22 Uhr

Das Angebot der Stadt Graz geht in die nächste Runde.

Alle Informationen rund um das Thema Pflege können Interessierte, Betroffene und Angehörige morgen am Kaiser-Josef-Markt stellen. Am 19. September stehen von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr Stadtradt Robert Krotzer, Referatsleiterin Norma Rieder und Andrea Binder-Koch den Grazern Rede und Antwort.Ein umfassendes Angebot bietet die Pflegedrehscheibe der Stadt Graz, um so die optimale und individuell passende Pflege zu ermöglichen. Dabei arbeitet sie mit allen wichtigen Stellen zusammen: mit der Hauskrankenpflege, Heim- und Pflegedienstleitungen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, aber auch Gerichten und der Polizei. „Sie ist kein Betreiber und hat keinerlei wirtschaftliche Interessen“, betont Pflegestadtrat Robert Krotzer. Nähere Infos finden Sie unter graz.at/pflegedrehscheibe