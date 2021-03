Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern dürfen stattfinden, allerdings mit Abstand und FFP2-Maske. Palmweihe und Osterpeisensegnung werden im Freien abgehalten. Alois Schlemmer, Leiter des Seelsorgeraum Thermenland und Stadtpfarrer von Fürstenfeld appelliert dabei auch an die Eigenverantwortung.

FÜRSTENFELD. Im vergangenen Jahr konnte aufgrund der Corona-Pandemie öffentliche Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern ebenso wenig stattfinden wie die Palmweihe und Osterpeisensegnung. Wie aber schaut es heuer aus? Wird es möglich sein, die traditionellen Gottesdienste der Karwoche zu feiern? Die österreichischen Bischöfe haben Regeln zur Abhaltung von Feierlichkeiten formuliert, darin heißt es:"Die Feiern der Heiligen Woche und zu Ostern sind unter den Bedingungen der aktuell geltenden Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier öffentlicher Gottesdienste nach Maßgabe der im Folgenden angeführten Präzisierungen möglich."

Feiern mit Mindestabstand und FFP2-Maske

Konkret bedeutet das, dass Gottesdienste unter Beachtung der FFP2-Maskenpflicht und der Einhaltung des Mindestabstandes von zwei Metern möglich sind. Prozessionen dürfen nur stattfinden, wenn der Mindesabstand eingehalten werden kann. Weil eine solche gewährleistung nur schwer möglich ist, hat man sich im Seelsorgeraum Thermenland darauf geeinigt, den Palmsonntag ohne Prozession abzuhalten. "Die Segnung der Palmbuschen wird unter Einhaltung des Mindestabstandes und mit FFP2-Masken im Freien stattfinden", betont Seelsorgeraumleiter und Stadtpfarrer Alois Schlemmer, der auch an die Eigenverantwortung der Kirchengemeinde appelliert.

Die Segnung der Osterspeisen darf im Freien stattfinden. Allerdings mit Mindestabstand und FFP2-Maske.

Foto: Stadtpfarre Fürstenfeld (Foto wurde vor Corona aufgenommen)

Osterspeisensegnungen wieder "live"

Entfallen muss corona-bedingt die Tradition der Fußwaschung am Gründonnerstag, heißt es im Dokument der Bischofskonferenz weiter. Ebenso müsse am Ende des Gottesdienstes vom Letzten Abendmahl jede Form einer allgemeinen Prozession entfallen. "Möglich ist aber die Übertragung des Allerheiligsten in einer Prozession der liturgischen Dienste an den Ort der Aufbewahrung."

Kreuzverkehrungen am Karfreitag sind grundsätzlich möglich, müsse heuer beschränkt werden auf die Verneigung oder eine Kniebeuge - eine Berührung des Kreuzes, wie vielerorts üblich, ist nicht erlaubt. "Der Kinderkreuzweg wird ohne Prozession heuer als Andacht durchgeführt. In Fürstenfeld am Karfreitag um 15 Uhr auf dem Dreikreuzberg", so Schlemmer.

Osterspeisensegnung findet statt

Auch die Segnung der Osterspeisen am Karsamstag wird heuer ausschließlich im Freien stattfinden. "Die Termine, die in den Pfarrblättern ausgeschrieben sind, werden beibehalten", erklärt der Stadtpfarrer. Nachdem viele Osterbrauchtümer im letzten Jahr öffentlich nicht möglich waren, sei es den Verantwortlichen des Seelsorgeraum Thermenland umso wichtiger diese heuer traditionsgemäß abzuhalten, wenn auch mit einigen Einschränkungen. "Sich zu sehen und gemeinsam zu feiern tut gut und ist ein wichtiger Lichtblick in Zeiten der Pandemie", betont Schlemmer. Der Leiter des Seelsorgeraumes Thermenland wünscht allen ein gesegnetes Osterfest und gibt seiner Kirchengemeinde noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg:"Wir müssen die Hoffnung wahren. Nach dem Tod gibt es immer eine Auferstehung. Auch wir werden nach dem Gang durch das Tor der Pandemie wieder auferstehen. Gewandelter und reifer und glücklicher, weil wir uns weiterentwickelt haben und gelernt haben, was wirklich wichtig ist. Wie Jesus ein anderer ist, wenn er nach dem Tod aufersteht, sind auch wir nach der Pandemie andere Menschen."

Online-Gottesdienste aus Hartberg

Natürlich gibt es für den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auch ein digitales Angebot. Die Stadtpfarrkirche Hartberg überträgt alle Liturgien in der Karwoche und zu Ostern als Internetgottesdienste via igod.at

