Auch in puncto Lernen will die Volksschule Burgau mit der Zeit gehen. Vier neue I-Pads, gesponsert von der Marktgemeinde, ÖAAB, Musikverein und Elternverein sollen dabei helfen.

BURGAU. Ab kommenden Jahr soll der Schuleinschreibungstest an der Volksschule Burgau digital via I-Pad passieren, das verkündete Direktor Peter Hochwald unlängst bei der Übergabe von drei nigelangelneuen I-Pads durch die Marktgemeinde Burgau, dem Musikverein und dem ÖAAB Burgau an die Kinder der Volksschule. Als zertifizierte "eEducation Expert School" würde man sich darüber ganz besonders freuen. Inklusive dem vom Elternverein gesponserten I-Pad verfüge die Volksschule nun bereits über vier Stück, um auch in puncto Unterricht mit der Zeit zu gehen. Die unterrichtsübergreifenden Lern-Apps werden vom Elternverein Burgau unter der Leitung von Angelika Leonhard zur Verfügung gestellt. "Neben der nötigen Medienerziehung und soziale Kompetenzen, die durch Teamarbeiten am Tablett gestärkt werden, würden "das digitale Schulheft" ein wertvolles Unterstützungselement für den modernen Unterricht darstellen, so der Volksschuldirektor.

Fürstenfeld war Hochburg der "Jufianer"