Seit mehr als einem Jahr mischt die junge oststeirische Coverband "Six Gin" die heimische Musikszene ordentlich auf. Als Vorband von Opus und Josh. begeisterten sie bereits bei zwei Fürstenfelder Großveranstaltungen diesen Sommer. Doch das ist den jungen Vollblutmusikern nicht genug...

FÜRSTENFELD. Frischen Wind in die heimische Musikszene bringt aktuell die junge oststeirische Cover-Band "Six Gin". Die sechs Klangkünstler aus den drei F-Städten "Fürstenfeld, Fehring und Feldbach", eint aber nicht nur die Begeisterung zur Musik, sondern - wie der Name bereits vermuten lässt - die Liebe zum aktuellen In-Getränk, nämlich den Gin. Doch auch dem steirischen Wein ist das musikalische Sextett nicht abgeneigt. Da kommt es gelegen, dass die Band in den Räumlichkeiten des ehemaligen Buschenschankes Potzmann am Kleeberg bei Ilz eine Probelocation gefunden hat. Und immer wieder sonntags hüllen musikalische Tönen ausgehend von den urigen Buschenschank-Räumlichkeiten den Kleeberg in eine regelrechte Klangwolke...

Aus Individualisten wurde eine Band

Doch wer sind jetzt diese sechs jungen Ausnahme-Musiker die ihr Können bereits als Vorband der österreichischen Kult-Band und Amadeus-Gewinner Opus am Fürstenfelder Hauptplatz und beim Josh.-Konzert im Rahmen der Augustini-Festtage am Augustinerplatz unter Beweis stellen durften? Wie so vieles ist die Gründung der Band Anfang 2020, einem glücklichen Zufall zu verdanken. Jeder der sechs Vollblutmusiker war bereits vor der Bandgründung in verschiedensten Formationen tätig. Über Bekannte in der Musikszene führten schließlich die Wege von Julia Jahn (Gesang), Paula Kunz (Keyboard, Gesang), Tobias Dornik (Saxophon, Gitarre, Gesang), Stefan Karner (Gitarre), Florian Josefus (E-Bass, Kontakt) und Bernhard Potzmann (Schlagzeug) zusammen.

Aus Jammen wurde mehr

Aus anfänglichem gemeinsamen Jammen, wurde etwas Ernstes und schnell klar:"Wir wollen zusammen hoch hinaus", erklärt Florian Josefus. Das Ziel:"Sich als Coverband in der regionalen Szene zu etablieren, und im gleichen Atemzug mit erfolgreichen und bekannten Coverbands genannt werden." Trotzdem will man dem eigenen Stil treu bleiben. Denn neben Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard zeichnet die Band ein weiteres Instrument aus, nämlich das Saxophon, das Tobias Dornik mit jugendlicher Coolheit perfekt zu spielen versteht.

Von Rock über Blues bis Jazz

Egal ob Rock, Pop, Blues, Jazz, Country, Austro Pop oder zeitlose Hits - die Coverband fühlt sich in jedem Genre zuhause. Das beweisen sie nicht nur bei verschiedensten Festen und Veranstaltungen, sondern auch bei Hochzeiten oder Geburtstagspartys, für die man die Band buchen kann. Kontakt:0664 1690790, contact@sixgin.at

Six Gin Live-Mitschnitt beim Opus-Konzert 2021 in Fürstenfeld

