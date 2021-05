Frau Holpfer Renate war über 20 Jahre lang Sozialarbeiterin, psychosoziale Beraterin und Geschäftsführerin von Frauen für Frauen Burgenland.

Seit fast 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Malerei und Druckgrafik, letztere ist zur Zeit der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit.

Immer wieder versucht sie sich mit ihrer Kunst auch frauenpolitisch und gesellschaftspolitisch zu positionieren und erweitert die Ausdrucksformen (Skulptural, Objekte ect.)

Die im Rahmen der Tage der offenen Ateliertür in Olbendorf erstmals gezeigte Rauminstallation „Hommage an 14“, bestehend aus mehreren Objekten - sowie ergänzenden Bildern und Skulpturen, ist den in diesem Jahr in Österreich von ihren Beziehungspartnern oder Ex-partnern getöteten Frauen gewidmet. Die Installation soll diesen 14 ganz unterschiedlichen Frauen Präsenz verschaffen, veranschaulichen, dass sie bis zu ihrer Ermordung ganz spezielle Persönlichkeiten gewesen sind und ein (Alltags)Leben gehabt haben. Die Installation soll berühren und sie soll Entrüstung erzeugen. Entrüstung darüber, dass solche Morde überhaupt stattfinden.

Irgendwie spricht jede ihrer Installationen für sich.

Im Rahmen der "offenen Tür" wurde streng auf bestehende Covid-Verordnungen geachtet.

Frau Holpfer hatte für jeden Besucher genügend Zeit, um auf Fragen Antwort zu geben.

Bei Interesse an der Installation oder sonstigen Werken kontaktieren Sie Renate Holpfer unter der

Nummer: 0664 735 566 34 oder folgender E-Mail: renate.holpfer@aon.