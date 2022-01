Die Arbeitslosenzahlen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sinken weiter: Zum Jahreswechsel gab es sogar weniger Menschen ohne Beschäftigung als vor zwei Jahren, vor Beginn der Corona-Krise.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Das alte Jahr endete beim AMS Hartberg und der Zweigestelle Fürstenfeld durchaus positiv: 2.732 Personen (-22,7%) waren Ende Dezember arbeitslos gemeldet. Dieser Dezemberwert wurde letztmals vor 30 Jahren unterschritten. Einschließlich der 473 Personen in Schulungen sind derzeit 3.205 Personen ohne Beschäftigung – das sind 763 weniger als im Dezember 2020 und 412 weniger als noch vor 2 Jahren.

Einen Rückgang der Arbeitslosen gibt es bei allen demographischen Gruppen. Bei den Frauen, die während der Pandemie viel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen waren, ist die Arbeitslosigkeit um 396 (-27,8%) zurückgegangen. Bei den Männern beträgt der Rückgang 406 (-19,2%).

Meiste Zugänge im Baubereich

Der Arbeitsmarkt in der Region ist im Dezember alljährlich von einer Saisonkomponente im Baubereich geprägt. Die meisten Vorgemerkten sind daher in dieser Sparte gemeldet. Mit 624 Vorgemerkten sind auch in dieser Branche um 150 Personen oder -19,2% weniger arbeitslos gemeldet. Die Dynamik bei den vorgemerkten Arbeitslosen ist weiterhin hoch. Im Dezember haben sich 1.307 Personen (321 Frauen, 986 Männer) neu arbeitslos gemeldet, 387 haben die Arbeitslosigkeit beendet. Die meisten Zugänge erfolgten saisonbedingt im Baubereich.

988 Personen verfügen über eine Einstellzusage und werden in den nächsten Wochen bereits wieder die Beschäftigung aufnehmen.

Nachfrage nach Personal ist hoch

660 Personen sind derzeit als langzeitarbeitslos gemeldet. Über die Initiative „Sprungbrett“ unterstützen wir diese Personengruppe bei der Rückkehr ins Berufsleben. 177 Betroffene befinden sich derzeit bereits in diesem Programm, bis Jahresende sollen insgesamt 280 Personen davon profitieren und in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden.

639 offene Stellen

Die Nachfrage nach Personal blieb auch im Dezember mit 639 offenen Stellen (+ 93,6%) auf hohem Niveau. 213 Stellenangebote wurden im Berichtsmonat neu entgegengenommen, 245 konnten abgedeckt werden.

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten (November) liegt mit 38.252 um 1,3% über dem Vorjahresniveau, was eine Arbeitslosenquote von 4,4% (-1,8 Prozentpunkte) ergibt und unter dem Steiermarkschnitt von 5,5% liegt. 47 Lehrstellensuchenden steht ein Angebot von 63 offenen Lehrstellen gegenüber.

