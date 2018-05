Pfarrkirche Fürstenfeld ist "gerüstet"

03.05.2018, 15:04 Uhr

Die Arbeiten zur Sanierung der Pfarrkirche Fürstenfeld sind am Laufen.

FÜRSTENFELD. Das Gerüst steht bereits und die Arbeiten zur Generalsanierung der Pfarrkirche Fürstenfeld laufen bereits auf Hochtouren. Am Kirchturm wird gerade an der Außenfassade gearbeitet. Ab Juni werden dann die Glocken in Angriff genommen. Am 27. Mai 2018 werden sie zum letzten Mal Läuten bevor die alten abmontiert werden und die neuen Glocken im Glockenstuhl Platz finden. Am ersten 1. Juli werden die Glocken in die Stadt einziehen und geweiht. Am 28. Juli im Rahmen des Fürstenfelder Pfarrfestes werden diese dann das erste Mal am Turm erklingen.