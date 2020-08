INNSBRUCK. Am 28. August 1945 fand die erste Sitzung der provisorischen Tiroler Landesversammlung unter Vorsitz des VP-Abgeordneten Otto Steinegger statt. Dies ist die offizielle Geburtsstunde der Tiroler Volkspartei, die der Österreichischen Volkspartei als Landesgruppe beigetreten ist. Der Beginn der Tiroler Volkspartei, die jetzt mit einer Ausstellung auf die letzten 75 Jahre zurückblickt.

Eröffnung

Landeshauptmann und Landesparteiobmann Günther Platter eröffnet die Ausstellung in der Landesgeschäftsstelle in der Fallmerayerstraße in Innsbruck coronabedingt mit Abstand und dem Tragen des MNS-Schutzes. Statt eine großen Festveranstaltung gibt es eine Ausstellung in den Parterreräumlichkeiten des Hauses mit vielen Plakaten, Broschüren und Utensilien der letzten Jahre, die bis 11. September besucht werden kann. In der Broschüre "Wir schauen nach vorn." werden die wichtigsten Stationen und Fotos präsentiert.

Rückblicke

Bei der Eröffnung mit dabei: Landesparteiobmann (LPO) Landeshauptmann (LH) a.D. Herwig van Staa, LPO LH a.D. Wendelin Weingartner, LPO LH-Stv. a.D. Ferdinand Eberle, Landtags-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann, JVP-Landesobfrau Landtagsabgeordnete Sophia Kircher, Bürgermeister Florian Klotz und Landesgeschäftsführer Martin Malaun. Florian Klotz ist aktuell der an Amtszeit jüngste Bürgermeister Tirols (seit 15. Juni Bürgermeister in Holzgau).

Ausstellung

Die Ausstellung kann in der Fallmerayerstraße 4, Landesgeschäftsstelle der Tiroler Volkspartei. bis zum 11. September von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr kostenlos besucht werden.

Ansprache

„Auch wenn wir uns dieses Jubiläum anders gewünscht hätten, ist der morgige Freitag für uns ein Grund zu feiern. Morgen, am 28. August vor 75 Jahren wurde die Tiroler Volkspartei in Innsbruck gegründet. Seitdem vertrauen uns die Tirolerinnen und Tiroler die Führung des Landes an, verbunden mit dem Auftrag, dass wir jeden Tag das Beste geben, um Tirol nach vorne zu bringen. Wir übernehmen Verantwortung, nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern auch dann, wenn uns in der Sturm ins Gesicht bläst. Das war vor 75 Jahren so und das ist heute nicht anders. Und wenn ich mir ansehe, wie sich unser Land in diesen 75 Jahren entwickelt hat, dann denke ich schon, dass wir nicht alles falsch gemacht haben“, betonte Landesparteiobmann LH Günther Platter bei der Eröffnung der Ausstellung, die er gemeinsam mit LH a.D. Wendelin Weingartner, LH a.D. Herwig van Staa, LHStv. a.D. Ferdinand Eberle, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, JVP-Landesobfrau LA Sophia Kircher, dem jungen Bürgermeister Florian Klotz und Landesgeschäftsführer Martin Malaun vornahm.

Vielfalt

Mit über 200 Exponaten und 160 Fotos und Plakaten wird die Historie der letzten 75 Jahre in der Ausstellung abwechslungsreich illustriert. Beginnend in den Nachkriegsjahren, die vom Wiederaufbau und der Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung geprägt waren, über die Ära des legendären Landeshauptmannes Eduard Wallnöfer bis hin zu Landeshauptmann Günther Platter, der das Land Tirol seit 2008 mit viel Gespür und Weitsicht führt, wird die Entwicklung der Tiroler Volkspartei nachgezeichnet.

Vorschau

Auch wenn man durchaus mit Stolz auf die Vergangenheit schauen könne, sei das Jubiläum für ihn vor allem Anlass, um in Richtung Zukunft zu blicken, so Landeshauptmann Günther Platter. „Wer den Erfolg der Vergangenheit als Ruhekissen sieht, ist in der Politik fehl am Platz. Im Gegenteil: Wir haben die Verantwortung, dass wir jeden Tag mit all unserer Kraft daran arbeiten, das Leben für die Tirolerinnen und Tiroler ein Stück weit besser zu machen. Als Volkspartei schreiben wir den Menschen nicht vor wie sie zu leben haben, sondern wir wollen die Grundlage schaffen, dass sich auch die nächste Generation eine gute Zukunft in Tirol aufbauen kann. Ein Land, in dem die Jungen in einer intakten Natur und gesund aufwachsen können. Ein Land, das noch stärker als bisher in Wissen, Ausbildung, in Forschung und in Entwicklung investiert. Ein Land, in dem es sozialen Frieden gibt, das offen ist für Neues, aber trotzdem seine Werte und Traditionen nicht vergisst. Das ist unser Auftrag, das ist der Auftrag der Tiroler Volkspartei für die nächsten Jahrzehnte“, so Landesparteiobmann LH Günther Platter.

