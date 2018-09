Mistel unterstützt im Kampf gegen Krebs

20.09.2018, 10:00 Uhr

Die Misteltherapie ist bei Krebserkrankungen als begleitende Behandlung zu verstehen.

Die Heilpflanze Mistel kommt in der Krebstherapie im Rahmen einer begleitenden Behandlung zum Einsatz. Sie kann zwar nicht direkt zur Heilung des Betroffenen beitragen, sehr wohl aber die Symptomatik verbessern. Eine Chemotherapie, nach wie vor die Basis der meisten Krebsbehandlungen, ist für den Betroffenen mit vielen Nebenwirkungen verbunden. Hier setzt die Misteltherapie an und hat das Ziel, den Allgemeinzustand des Patienten zu verbessern. Auch in der Sterbebegleitung wird die Pflanze angewendet.