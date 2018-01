Atomkaftwerk Dukovany vor Ausbau - Protest aus Österreich

12.01.2018, 00:30 Uhr

Das tschechische Atomkraftwerk Dukovany soll ausgebaut werden. Dagegen hagelt es Proteste aus Österreich. Unter anderem von den Bundesländern. Die werden dem tschechischen Umweltministerium jetzt eine gemeinsame parteiübergreifende Stellungnahme gegen den Ausbau übermitteln. Denn derzeit läuft eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu der man bis 15. Jänner Stellung beziehen kann.

"Es sind noch sehr viele Fragen offen"

Verstrahlung wie bei Tschernobyl

"In der UVP müssen noch viele Fragen geklärt werden. Von der fraglichen Versorgung mit ausreichend Kühlwasser über die Erdbebengefährdung bis hin zur fehlenden Entsorgungsmöglichkeit von radioaktivem Müll. In unserer Stellungnahmen haben wir das alles angeführt. Auch die Finanzierung des geplanten Ausbaus ist weiterhin nicht geklärt. Die tschechischen Betreiber stehen also noch vor vielen ungelösten Fragen", sagt der niederösterreichische LH-Stellvertreter und Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) zu meinbezirk.at.Pernkopf, einer der Initiatoren der österreichischen Stellungnahme, geht davon aus, dass Tschechien diese Fragen "sehr ernst" nimmt. Das AKW Dukovany ist cirka 30 Kilometer von der niederösterreichische Grenze und knapp 100 Kilometer von Wien entfernt.

Im Katastrophenfall und bei üblicher Wetterlage wären Niederöstereich, Wien und das nördliche Burgenland schwer betroffen. Laut diversen Szenarien von Umweltschutzorganisationen wäre mit einer Verstrahlung wie bei Tschernobyl und darüber hinaus zu rechen.

Auch privat für Alternativ-Energie: LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf vor seiner eigenen Photovoltaik-Anlage

Eine Altlast aus dem Kommunismus

"Subventionen für Atomkraftwerke untersagen"

Sind wir für den Fall des Falles vorbereitet?

Dukovany ist nämlich ein Sowjet-AKW aus den 1980er-Jahren. Ohne modernes Schutzhüllen-System. Immer wieder müssen die bestehenden Reaktoren außerplanmäßig abgeschaltet werden. Das letzte Mal erst am 30. Dezember wie die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima unlängst mitteilte. Für Sima ist Dukovany der "Pannen-Reaktor vor den Toren Wiens".Trotzdem wurde erst kürzlich die Laufzeit für alle vier bestehenden Reaktoren verlängert. Und mindestens ein zusätzlicher Reaktorblock soll jetzt also dazukommen. Denn Tschechien will die Atomenergie ausbauen. Dukovany liefert derzeit 20 Prozent des tschechischen Stroms. Verhindern wird sich der Ausbau nicht lassen. Denn auch in der EU kann jedes Land seine eigene Energiepolitik betreiben. Dazu Pernkopf: "Wir brauchen einen verpflichtenden Ausstiegsplan aller EU-Staaten aus der Atomkraft. Die Europäische Kommission muss die Subventionen für Atomkraftwerke endlich untersagen. Die Atomkraft bleibt eine Hochrisikotechnologie und ohne Subvention ist jeder AKW-Neubau unwirtschaftlich. Damit wäre ein Ausbau für die Betreiber nicht mehr lukrativ."Die Lösung liegt für Pernkopf im Ausbau der alternativen Energieformen. Niederösterreich und das Burgenland beziehen ja bereits mehr als 100 Prozent des Strombedarfs aus Erneuerbarer Energie.Schließlich wollen wir noch wissen, ob Österreich für den Fall eines Atom-Unfalls an unseren Grenzen gerüstet ist? Pernkopf: "Es gibt viele Vorkehrungen im Strahlenschutz und Katastrophenschutzbereich über den Zivilschutzverband, den Feuerwehren und bei allen Hilfsorganisationen. Wir hoffen, dass wir diese Notfallpläne nie brauchen werden."