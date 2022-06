Musik verbindet und bewegt Menschen und Generationen, und fördert das Sozialverhalten, sowie die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Gerade nach den letzten beiden von Isolation geprägten Pandemie Jahren ist das Motto „Gemeinsam statt einsam“ wichtiger seit als jemals zuvor.

LEIBNITZ/GROTTENHOF. Blasmusik ist hier nicht nur regionaler Kulturträger, sondern bietet Jugendlichen tolle Möglichkeiten sich auszuprobieren, musikalisch zu bilden und sinnstiftende Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen. Um für junge Menschen attraktiv zu sein, braucht es auch Mut zu Veränderung die Marke Blasmusik weiter zu entwickeln und der Zeit entsprechend angepasst zu präsentieren. Gefordert sind hier alle gemeinsam, das Erscheinungsbild der Blasmusik kreativ auf eine besondere Art zu präsentieren.

"meet and greet der Blasmusik"

Der Blasmusikverband Leibnitz versucht dies mit einem neuen Format, einem großen Musiknachmittag für Kinder, Jugendliche und Musikinteressierte von 0 bis 99 Jahren. Stattfinden wird dies als regionales "meet and greet der Blasmusik" am 3.7.2022 ab 16 Uhr im Besucherzentrum Grottenhof in Kaindorf.



Konzert am Grottenhof

Der Grottenhof bietet ein perfektes Ambiente für ein Fest für die ganze Familie, dass neben einem tollen musikalischen Programm bei freiem Eintritt auch Kinderanimation und einen Infostand bietet, wo alle Fragen rund um die Blasmusik beantwortet werden.

Spielen werden mit einem speziellen Programm der Musikverein Hengsberg, die Musikkapelle Gabersdorf, der Musikverein St. Johann im Saggautal, die BRAWO Academy. Zusätzlich stellen sich die Pilotprojekte der Bläserklassen Straß/Lang und Wildon vor und es gibt eine Open Stage, auf der "Gemeinsames Musizieren“ im Vordergrund steht.

Herbert Ploder vom Blasmusikverband Leibnitz und Initiator der Veranstaltung betont die Bedeutung einer solchen Initiative: „Um Blasmusik für junge Menschen attraktiv zu machen, ist es notwendig neue Wege zu finden, das tolle Angebot und Erlebnis des Musizierens zu präsentiert. Dieses Jugendkonzert ist ein erster Versuch, das zu schaffen“.

„Vereine in ihrer Nachwuchsarbeit zu stärken, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die ganze Region. Es ist unbezahlbar, dass es solche Initiativen in der Jugendarbeit gibt, und Menschen, die sich hier ehrenamtlich und freiwillig engagieren“, so auch der der regionale Jugendmanager Peter Music.

Jugendkonzert der Blasmusik

Wann: 3.7.2022 ab 16 Uhr im Besucherzentrum Grottenhof

Programm: 16 bis 16:45 Uhr Musikverein Hengsberg, 17 bis 17:30 Uhr Vorstellung Bläserklassen Strass/Lang/ Wildon, 17:45 bis 18:30 Uhr Konzert Musikkapelle Gabersdorf, 18:30 bis 19 Uhr Open Stage "Gemeinsames Musizieren“, 19:15 bis 19:45 Uhr Konzert "BRAWO Academy“, 20 bis 21 Uhr Konzert MV St.Johann Saggautal

Rahmenprogramm: Kinderanimation, Infostände, Verpflegung u.v.m.

Initiatoren: Blasmusikverband Leibnitz

Ansprechperson: Herbert Ploder

E-Mail: ploder.herbert@gmx.at

Tel.: 0664/9328020



