Die SPÖ ist auf Du & Du Tour und lädt am Dienstag, dem 19. April zum Energie-Beratungsabend mit Ursula Lackner in den Hugo-Wolf-Saal in Leibnitz.

LEIBNITZ. Alles zum Thema Energie sparen und nachhaltig nutzen, erfährst du beim Energie-Beratungsabend mit Ursula Lackner. Die SPÖ-Politikerin ist bereits seit dem Jahr 2000 aktiv und bringt einiges an Fachwissen mit. Seit 2019 ist sie als Landesrätin für die Bereiche: Umwelt, Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung und Raumordnung in der Landesregierung tätig.

Ursula Lackner: "Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unserem - kostenlosen - Energieberatungsabend in Leibnitz. Gemeinsam sparen wir Energiekosten und tun etwas Gutes für eine lebenswerte Steiermark."