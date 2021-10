Ein rund 14 Tonnen schweres Logistikfahrzeug, das mit sieben Rollcontainern versehen ist, wobei jeder einzelne für sich eingesetzt werden kann, samt einem Garagenzubau durfte die Freiwillige Feuerwehr Spielfeld nun offiziell in einem kleinen Festakt in Betrieb nehmen.

SPIELFELD/STRASS. Die Rollcontainer, die auch ohne das Transportfahrzeug aktiviert werden können, sind mit spezieller Ausrüstung für Brandbekämpfung, diversen technischen bis hin zu Einsätzen bei Unfällen mit Chemikalien ausgestattet. Dieses Fahrzeug mit Allradausstattung wird nicht nur hier eingesetzt, sondern kann von Feuerwehren im gesamten Bezirk und darüber hinaus in Anspruch genommen werden. An Kosten fielen für das Fahrzeug 240.000.- Euro und für den notwendig gewordenen Garagenzubau 130.000.- Euro an, wobei der Landesfeuerwehrverband, die Marktgemeinde Straß und das Land kräftige finanzielle Mittel zuschossen. Die Spielfelder Feuerwehr selbst leistete beim Zubau 7.000 unentgeltliche Arbeitsstunden, wie Ben Kugel, zuständig für die Organisation des Zu- und Umbaus – wurden doch auch ein Jugendraum und Sanitärräume errichtet - stolz berichtete. Auch ein Gabelstapler – wenn auch gebraucht – wurde angeschafft.

Gemeinsame Freude am neuen Einsatzfahrzeug im Garagenzubau.

Foto: Anton Barbic

Feierlicher Festakt

Beim Festakt konnte HBI Michael Hanscheg zahlreiche Festgäste willkommen heißen, darunter NAbg. Joachim Schnabel, Bürgermeister Reinhold Höflechner mit den Stellvertretern Johann Lappi und Ewald Schantl, GK Roman Huhs und weiteren Gemeindefunktionären, sowie Feuerwehrabordnungen mit Bereichskommandant Josef Krenn mit Stellvertreter Friedrich Partl an der Spitze.

Bürgermeister Höflechner dankte namens der Bevölkerung allen am Bau mitwirkenden Firmen, die zumeist aus der unmittelbaren Region kommen, wie auch allen Spendern, insbesondere den 27 Autopatinnen für ihre Unterstützung. Dank sagte auch NAbg. Schnabel den Wehrleuten für ihr „Wirken an 365 Tagen im Jahr“, und Bereichskommandant dankte der Gemeinde für die Investition in die Sicherheit“.

Die kirchliche Segnung des Fahrzeuges und des Einsatzfahrzeuges nahm Diakon Michael Marfiana aus Gamlitz vor, der den „Wert des steten Einsatzes der freiwilligen Feuerwehrleute für die Mitmenschen“ besonders hervorstrich.

Verdiente Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet – an der Spitze Anton Wieser für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Von Anton BARBIC

