Die Krakauerin war in Slowenien zweimal beste Österreicherin im Riesenslalom.

KRAKAU. Ganz hat sie es offenbar selbst nicht glauben können. "Wait what?", fragte sich Ramona Siebenhofer nach Rang 7 im ersten Riesentorlauf von Kranjska Gora auf Instagram selbst. Nachdem es in ihren schnellen Parade-Disziplinen zuletzt nicht nach Wunsch klappte, zeigte die Krakauerin in Slowenien groß auf.

Beste Österreicherin

Sowohl im ersten als auch im zweiten Rennen schwang sie als beste Österreicherin ab - auch wenn am Sonntag "nur" Platz 12 herausschaute. "Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden", bilanzierte die 29-Jährige im ORF. "Es waren zwei gute Tage. Gestern sehr gut, heute gut", fügte sie hinzu.

Programm

Weiter geht es für Siebenhofer am kommenden Wochenende mit zwei Abfahrten und einem Super-G im schweizerischen Crans Montana. Ab 8. Februar steht dann die Weltmeisterschaft in Cortina (ITA) am Programm, bei der die Krakauerin sicher in mehreren Disziplinen Chancen auf Edelmetall hat. Ihre Teamkollegin Nici Schmidhofer wird ja aufgrund ihrer Verletzung nicht dabei sein können.