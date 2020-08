Vor allem Fohnsdorf und Judenburg sind von Gewitter und Starkregen betroffen.

MURAU/MURTAL. Ein heftiges Gewitter und Starkregen haben am Donnerstag die Region getroffen. "Betroffen war diesmal vor allem das linke Murufer", sagt Feuerwehrsprecher Gerhard Freigassner. Demnach ist die Front vor allem über Fohnsdorf, Zeltweg und Judenburg gezogen. In diesen Gemeinden hatten die Feuerwehren auch viele Einsätze zu absolvieren.

Viele Schadstellen

Allein über 40 Schadstellen wurden etwa in Fohnsdorf gemeldet. Dort wurden Straßen und Keller überflutet, Bäume sind umgestürzt. Ebenfalls mehrere Einsätze gab es in Judenburg und einen beim neuen Hochwasserschutzprojekt in Baierdorf (Gemeinde Weißkirchen). Die Feuerwehren Weißkirchen, Pöls und St. Georgen rückten zur Unterstützung ihrer Kameraden mit Sandsäcken aus.

Prognose

Auch im Bezirk Murau gab es mehrere Einsätze für die Feuerwehren. Betroffen waren vor allem die Bezirkshauptstadt Murau selbst sowie die Gemeinde Ranten. "Das Schlimmste dürfte jetzt vorbei sein", vermutete die Feuerwehr in den Abendstunden. Laut ZAMG dürfte sich das Unwetter spätestens in der ersten Nachthälfte beruhigen. Für Freitag sind Gewitter erneut wahrscheinlich.