Wirtschaftskammer freut sich nach einem coronabedingten Rückgang über ein Lehranfänger-Plus im Vorjahr.

Insgesamt 4.778 Jugendliche haben im Vorjahr eine duale Ausbildung gestartet, das entspricht einer Zunahme von 427 oder 9,8 Prozent gegenüber dem Krisenjahr 2020. Unter dem Strich ist die Zahl der neuen Lehrlinge damit sogar höher als vor der Pandemie, exakt 42,4 Prozent aller 15-Jährigen haben sich laut Wirtschaftskammer für eine Lehre entschieden.

Gute Bilanz

„Ein Erfolg, der angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“, betont Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk: „Wir müssen heute dafür sorgen, dass morgen nach Corona genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen.“ Die Gesamtlehrlingszahlen über alle Ausbildungsjahre haben sich im Vergleich zum Vorjahr konstant nach oben entwickelt. 14.613 Lehrlinge waren in Ausbildungsbetrieben beschäftigt, 715 wurden in einer überbetrieblichen Einrichtung ausgebildet.

Positive Entwicklung

Positiv hat sich auch die Gesamtzahl der Lehrbetriebe in der Steiermark entwickelt. Mit Stand Ende Dezember haben sich 5.047 Unternehmen und 36 überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen in der Lehrlingsausbildung engagiert. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent.

Bezirksstatistiken 2021

Bruck-Mürzzuschlag: 1.276 Lehrlinge, 349 Lehrbetriebe

1.276 Lehrlinge, 349 Lehrbetriebe Leoben: 739 Lehrlinge, 180 Lehrbetriebe

739 Lehrlinge, 180 Lehrbetriebe Liezen: 1.127 Lehrlinge, 425 Lehrbetriebe

1.127 Lehrlinge, 425 Lehrbetriebe Murau: 303 Lehrlinge, 132 Lehrbetriebe

303 Lehrlinge, 132 Lehrbetriebe Murtal: 980 Lehrlinge, 300 Lehrbetriebe

980 Lehrlinge, 300 Lehrbetriebe Steiermark gesamt: 15.328 Lehrlinge, 5.083 Lehrbetriebe

Mangel entgegenwirken

„Immer mehr Unternehmen sehen in der Lehrlingsausbildung eine wirksame Strategie, den Fachkräftemangel zu bekämpfen“, erklärt Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer Steiermark. Die Ausbildungsbetriebe hätten noch wesentlich mehr Lehrlinge einstellen können, wenn ausreichend geeignete Bewerber zur Verfügung gestanden wären.

Die häufigsten Lehrberufe 2021 Frauen

1. Einzelhandel (1.114 Lehrlinge)

2. Bürokauffrau (452)

3. Friseurin/Stylistin (309)

4. Metalltechnik (269)

5. Verwaltungsassistentin (175)

Männer

1. Metalltechnik (1.753 Lehrlinge)

2. Elektrotechnik (1.409)

3. Kraftfahrzeugtechnik (1.185)

4. Installations- und Gebäudetechnik (644)

5. Einzelhandel (529)

Quelle: WKO Steiermark

Das könnte auch interessant sein:

"Wir suchen Mitarbeiter ab sofort"