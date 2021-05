Gastronomie, Sport- und Freizeitbetriebe haben wieder geöffnet. Der große Ansturm ist ausgeblieben.

Lokalaugenschein in einigen Gastronomiebetrieben am Mittwoch, 19. Mai 2021, dem Tag der Wiedereröffnung nach dem letzten Lockdown. Keine Rede vom großen Besucher-Ansturm, aber immerhin ein Anfang. Tags darauf sah man in den Lokalen und Gastgärten schon mehr Gäste, was auch dem etwas besseren Wetter geschuldet war. Die kalten Temperaturen bremsten die Lust der Leute auf den Besuch der Gastgärten. Unter den meisten Wirtsleuten herrschte trotzdem Freude und Aufbruchsstimmung, auch wenn es viel Kritik an den für Gäste und Gastgeber lästigen und oft nicht wirklich nachvollziehbaren Corona-Vorschriften gab. "Es ist wirklich zach und auf Dauer kann das so nicht funktionieren", so ein Gastwirt, der nicht namentlich genannt werden möchte, vielen seiner Berufskollegen aber aus der Seele spricht. "Bei diesen Rahmenbedingungen kommt keine Jubelstimmung auf, weder bei uns Gastwirten noch bei unseren Gästen. Wir brauchen so bald wie möglich unsere volle Freiheit zurück, um erfolgreich wirtschaften zu können", so der Wirt im Gespräch mit der WOCHE.

Von Tag zu Tag mehr Gäste

Die Wiedereröffnung der Betriebe fand an einem Werktag statt. Deshalb ist auch der Start bei Weitem nicht nach Wunsch verlaufen. Wie eingangs schon angesprochen, zeigte sich auch das Wetter als Spielverderber. Zum Wochenende hin stieg die Besucheranzahl in Gasthäusern und Gastgärten aber merklich an. Robert und Birgit Neumann (Burg & Paul's) freuten sich bereits am Freitag über zahlreiche Reservierungen und auch der erste Sundowner in ihrem "Castello" war gut besucht. "Wir freuen uns über das Wiedersehen mit unseren Gästen und über das positive Feedback auf unsere neuen Ideen, die wir während des Lockdowns entwickelt und umgesetzt haben", so die beiden gegenüber der WOCHE.

Die Rückkehr zur Normalität ist insgesamt eher lauwarm ausgefallen. Den Gastwirten und Betreibern von Sport-, Freizeit- und Kulturbetrieben ist zu wünschen, dass sie von der Last der Einschränkungen bald befreit werden, sonst schaut es wirtschaftlich nicht gut aus.