Am Dienstag standen in der Steiermark Maßnahmen für eine starke steirische Wirtschaft am Programm. Unterdessen laufen die Sicherheitsvorkehrungen im Spielberg für das Formel-1-Wochenende auf Hochtouren.

STEIERMARK. Die WKO Steiermark startet mit dem „Center of Excellence“ in Graz das größte Bildungsinvestitionsprojekt ihrer Geschichte. Die Arbeiterkammer Steiermark feierte ebenso einen richtungsweisenden Erfolg und erstritt 5.000 Euro nach falscher Bankberatung. Eine positive Nachricht, nämlich die Erhöhung der Österreichischen Filmförderung, hatte Vizekanzler Werner Kogler im Gepäck – und zwar bei seinem Besuch der Steiermark-Premiere von „Corsage" in Hartberg. Keineswegs zum ersten Mal macht die Formel 1 in Spielberg Station. Action ist am Wochenende in Spielberg"ganz sicher" vorprogrammiert.

Spatenstich für das „Center of Excellence"

Die Wirtschaft ist derzeit fremdgesteuert

Neue Südwest-Linie über Griesplatz präsentiert

Auch der Vizekanzler war von Corsage begeistert

Die Steiermark als Hochburg für Fledermäuse

Bank muss Kundin nach falscher Beratung 5.000 Euro erstatten

Hunderte Einsatzkräfte sorgen für die Sicherheit