In der Steiermark gibt es erneut die meisten Blitze, dafür bereitet sich das Land gut auf einen möglichen Blackout vor und die Bundesliga steht ebenfalls bald wieder in den Startlöchern.

STEIERMARK. Es herrschen stürmische Zeiten: Die Steiermark führt einmal mehr die Blitzstatistik an - wir haben uns die Details angesehen. Stürmisch ist es aber auch über den Wolken. Die Arbeiterkammer hat Tipps für verspätete oder gestrichene Flüge parat. Am Boden bereiten sich die Murtaler dagegen auf einen Blackout vor - in Graz wurden bereits Vorkehrungen getroffen. Auf der Straße wird es dafür ruhiger: Beim Knoten St. Michael ist die A9 wieder ungehindert befahrbar. Die Bundesliga hat einen neuen Spielplan und in Deutschlandsberg ist ein Tischtennis-Ass am Werk. Zum Abschluss wird es tierisch: Beim Bundesheer in Zeltweg ist man auf das Wiesel gekommen ...

Die Steiermark führt die Blitzstatistik an

Arbeiterkammer hält Tipps für Reisende bereit

"Ein Blackout ist jederzeit möglich"

So sichert sich Graz gegen ein Blackout ab

A9 beim Knoten St. Michael wieder ungehindert befahrbar

Spielplan für den Grunddurchgang steht

Medaillen in allen Bewerben für Deutschlandsberger Tischtennis-Talent

Kleines Wiesel wurde vom Bundesheer gerettet