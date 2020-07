Neue Rad- und Wanderkarte präsentiert kompakt beste Routen rund Fehring.

FEHRING. Österreichurlaub liegt heuer im Trend – passend dazu gibt es jetzt eine neue Rad- und Wanderkarte des Tourismusverbandes für Fehring und die Umgebung der Stadtgemeinde. Die Rad- und Wanderkarte soll bei der Routenfindung unterstützen und ist – durch das kompakte Pocketformat – der ideale Begleiter für unterwegs. Erhältlich ist die Karte kostenlos beim Tourismusverband Fehring im Rathaus, in den Bürgerservicestellen in Fehring und Hatzendorf sowie bei den Touristikern der Stadtgemeinde. Das Rad- und Wandernetz rund um Fehring hat viel zu bieten – so z.B. den Raabtalradweg R11, der seit heuer Teil des europäischen Fernradweges "Eurovelo 14" ist. Er verbindet das Raabtal zwischen Gleisdorf und Szentgotthárd.