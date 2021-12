SÜDOSTSTEIERMARK. Unser Nachbarbundesland und Slowenien sind aufgrund der abweichenden Beschränkungen prädestiniert für die "Lockdownflucht". Doch sind für Südoststeirer der Kaffeehausbesuch im Burgenland oder ein paar Urlaubstage am Meer überhaupt erlaubt?

Trotz Impfung oder Genesung haben Südoststeirer rechtlich gesehen, solange die Wirtshäuser auf steirischer Seite geschlossen sind, auch im Burgenland "Lokalverbot", wie es aus der Rechtsabteilung der Bezirkshauptmannschaft heißt. Im Nachbarbundesland haben die Lokale am Sonntag aufsperren dürfen, in der Südoststeiermark kann der Wirt die Gäste erst am Freitag wieder in die Stube lassen. Ein Lokalaugenschein bei Lockdown-Ende im benachbarten Jennersdorf lässt Disziplin vermuten: Augenscheinlich niemand aus der Südoststeiermark verirrte sich in die Cafés der burgenländischen Bezirkshauptstadt oder der grenznahen Ortschaften der Gemeinde St. Martin an der Raab wie etwa Doiber, auch wenn sie nur einen Katzensprung entfernt sind.

Was allerdings das Reisen angeht, so stehen für Geimpfte und Genesene die Staatsgrenzen offen. Ein Urlaubsantritt etwa in Richtung Slowenien ist vom juristischen Standpunkt aus zu Erholungszwecken erlaubt. Übrigens: Ferienreisen waren auch im harten Lockdown grundsätzlich nicht eingeschränkt.

Eine Auslandsreise zu Erholungszwecken ist weder für die geimpften noch für die ungeimpften Steirer verboten.

Lockdown für Ungeimpfte

Und wie sieht es für jene Südoststeirer aus, die weder Impfung noch Genesung nachweisen können? Für Ungeimpfte gehen die Einschränkungen ohnehin weiter. Ein Kaffeehausbesuch im benachbarten Bundesland ist für sie daher – so lange für sie der harte Lockdown gilt – tabu. Ein Spaziergang zu Erholungszwecken ist für sie im Burgenland aber durchaus drinnen. Die Reisefreiheit hingegen ist auch für diese Gruppe laut BH Südoststeiermark grundsätzlich nicht eingeschränkt. Ungeimpfte können daher, sofern die Einreise- und Rückreiseauflagen erfüllt werden, ihren Auslandsurlaub antreten – allerdings nur alleine oder mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt.

Lokale öffnen am Freitag

Auch hierzulande ist – nach Aufsperren der Gasthäuser am Freitag sowieso – unter Sicherheitsstandards wie FFP2-Maske wieder so gut wie alles möglich. Die Adventmärkte haben teilweise aufgemacht. Bis 19. Dezember wird der Markt im Pfarrheim Feldbach geöffnet sein. Ein anderes Beispiel: Fehring erweitert den Samstagsmarkt am 19. Dezember um das Angebot von Kunsthandwerk. Und auf Schloss Kornberg ist die Weihnachtswunderwelt seit dem 13. Dezember wieder geöffnet.

