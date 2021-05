Jahreskreisfest Litha - eine sinnliche Naturerfahrung

Traditionen und Bräuchen zu Mittsommer:

Litha ist das keltische Fest der Sommersonnenwende und des längsten Tages in Jahr. Nun ist auf der Nordhalbkugel der höchste Stand der Sonne erreicht, und ihre Energie ist am stärksten.

Am 24. Juni ist der Gedenktag Johannes des Täufers. Wir entzünden das Sonnenfeuer, oder Johannesfeuer, als Zeichen der Freude und Dankbarkeit an die Sonne, mit ihrer lebensspendenden Energie.

Litha ist die Göttin der puren Lebenskraft, in absoluter Ausgeglichenheit und im Einklang mit der Natur.

Es ist das Fest des längsten Tages, damit ist auch die Energie der Sonne am kraftvollsten. Wir fühlen uns von der Feuerkraft der Sonne angeregt, vitalisiert und voller Energie. Die Schöpferkraft ist an ihrem Höhepunkt angelangt.

Es gilt auch für uns in dieser heißen/körperlich fordernden Zeit einen Gleichklang herzustellen zwischen „Aktivität“ und „Erholung“.

Kraft haushalten ist angesagt. Litha verspricht Überfluss, Lebenskraft und Balance.

Auch die Sonnenkraft in den Kräutern ist jetzt auf ihrem Höhepunkt und so beginnt eine rege Sammelzeit, um auch in der „dunklen Jahreshälfte“ ihre schützende, wohltuende und heilsame Wirkung zur Verfügung zu haben.

Mehr Infos darüber, gemeinsam mit Ritualen, Yoga, Meditation und Kräuterpädagogik in freier Natur kannst du bei unseren Jahreskreisfesten erfahren.

Litha 19.6.2021 in Bad Gleichenberg

Wilde Schwestern & monkeyandmind.movement