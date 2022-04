Bad Gleichenberg und St. Anna haben unterschiedliche „Frühlingsgefühle“ und auf Gnas wartet im neuen Stadion ein Bezirksderby.

Mit 0:1 lag Bad Gleichenberg zur Halbzeit in Spittal im Rückstand. Dazu betraten die Gäste nach dem Ausschluss von Philipp Stuber-Hamm nur mehr mit zehn Mann das Spielfeld zum Wiederanpfiff. Nino Köpf (67.) und Markus Forjan (84.) drehten das Spiel aber in Unterzahl zu einem 2:1-Erfolg.

Markus Forjan erzielte für Bad Gleichenberg den Siegestreffer in Spittal.

Damit ist Bad Gleichenberg in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Der Tabellenfünfte hat bereits am kommenden Donnerstag mit Spielbeginn um 19 Uhr die im Frühjahr noch punktelosen Weizer zu Gast.

Mit 1:0 lag St. Anna im Steirerderby gegen Gleisdorf zur Halbzeit nach einem Treffer von Michael Tieber voran. Auch hier drehten die Gäste das Spiel zu einem 2:1-Sieg und St. Anna blieb auf dem 11. Platz „picken“.

Sebastian Weber fehlte bei der 1:2-Heimniederlage von St. Anna gegen Gleisdorf wegen Sperre.

Ein Platz, der Obmann Hannes Weidinger bereits sorgenvoll nach Oberösterreich blicken lässt. Sollten die Oberösterreich Juniors und Vorwärts Steyr aus der 2. Liga in die Regionalliga Mitte absteigen, droht dort ein „Worst-Case-Szenario“ mit fünf Absteigern. Und von diesem Abstiegsplatz ist St. Anna derzeit nur einen Punkt entfernt. Und die Chancen auf einen Punktezuwachs sind am kommenden Donnerstag bei Tabellenführer Sturm Graz II wohl als eher gering einzustufen.

Gnas gegen Mettersdorf

Keinen Punktezuwachs gab es auch für Gnas in der Landesliga. Nach dem 1:3 in Bruck rutschten die verletzungsbedingt weiter dezimierten Gnaser auf Rang 13. Am kommenden Freitag kommt es ab 19 Uhr im neuen Stadion zum Bezirksderby gegen Mettersdorf. Der Tabellenfünfte erreichte zuletzt in Fürstenfeld ein 0:0-Remis.

Mettersdorf-Trainer Maurice Amtman kommt mit seinem Team nach Gnas.

In der Oberliga Süd Ost rehabilitierte sich Fehring mit einem 4:0-Sieg gegen Waldbach für die erste Saisonniederlage gegen Hartberg II eine Runde davor. Und da die Hartberger gegen den Tabellendritten Bad Waltersdorf zuletzt nur ein 2:2 Remis holten, konnte Fehring den Vorsprung wieder auf neun Punkte ausbauen.

Marco Lindner erzielte beim 4:0 von Fehring gegen Waldbach zwei Treffer.

Auf die Truppe von Rainer Pein wartet ein dichtes Osterprogramm. Am Karfreitag geht es nach Bad Waltersdorf und am Ostermontag zum Steirercup-Viertelfinale nach Klöch. Und Feldbach gab nach einem 5:0-Heimsieg gegen Gleisdorf II die Rote Laterne an die Gäste weiter.