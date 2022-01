Kilian Lupinski hat sich trotz ausgezeichneter schulischer Leistungen für die Maurerlehre in der Baufirma Puchleitner in Feldbach entschlossen.

Der gerne erzählten Mär „Wenn du zu blöd für die Schule bist, musst du eine Lehre machen“ sind seine Eltern nicht aufgesessen. Und das, obwohl Martina und Peter Lupinski Absolventen der Handelsakademie sind. Der Vater hat obendrein das Studium der Betriebswirtschaft draufgesetzt. Für Vater Peter galt immer: „Kilian soll machen, was im Spaß macht, dann passt das schon!“ Umso stolzer ist er nun auf seinen Sohn, der bei den Austrian Skills in Salzburg am Wochenende zu einem der jüngsten Staatsmeister aller Zeiten im Hochbau gekürt wurde.

Große Freude über Staatsmeister

Kilian darf sich fortan als bester Hochbauer Österreichs bezeichnen. Auch Polier Michael Skaliczky und Bauleiter Franz Platzer sind mächtig stolz auf ihren Schützling. Für Rosemarie und Karl Puchleitner eine Riesenfreude, konnte ihr Lehrling in seiner Lehrzeit doch sein ganzes Potenzial entfalten. „Damit macht er die gesamte Baufirma Puchleitner ein bisserl zum Staatsmeister“, freut sich der Chef und streicht den Zusammenhalt der Mannschaft als Nährboden für die exzellente Facharbeiterausbildung heraus.

Handwerker schaffen Lebensqualität

Bürgermeister Josef Ober würdigte den jungen Staatsmeister in kleiner Runde und verdeutlichte die Bedeutung des Handwerks für die Region: „Es sind die Handwerker, die den Vulkanländern die Lebensqualität bauen.“ Für Ober, selbst bei Puchleitner ausgebildeter Maurer, hat der junge Gossendorfer Staatsmeister beste Zukunftsaussichten: „Den Hausverstand, der sich hier bildet, kann man überall brauchen.“

Sieger sind die beste Werbung für Lehrausbildung

Für die Firma Puchleitner sind Landes-, Bundes-, Europa- und Welterfolge – der Puchleitner-Lehrling Marc Berndorfer ließ bei der Berufs-Weltmeisterschaft 2019 ganze 30 Nationen hinter sich und holte die Silbermedaille – die beste Werbung für gute Lehrlinge. Heuer nimmt der 130-Mitarbeiterbetrieb wieder acht Lehrlinge auf. Und das in Zeiten, in denen die Suche nach Lehrlingen der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen gleicht.

Jetzt geht es ab zur Weltmeisterschaft

Kilian wird übrigens im Herbst nach Shanghai zur bevorstehenden Berufs-Weltmeisterschaft fahren. Österreich ist ihm nicht genug. Er greift nach dem Weltmeistertitel.