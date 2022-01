TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 17. Jänner

Corona Tirol

Das BRG in der Au ruft für kommenden Dienstag einen Schulstreik aus. Eine "normale" Matura, wie in Zeiten vor Corona, sei mit Blick auf die Lernbedingungen in den vergangenen zwei Jahren, nicht vertretbar (mehr dazu...). Nach dem Corona-Testchaos in den Schulen sollen drei Forderungspunkte das Vertrauen in die schulischen PCR-Testungen wieer herstellen und den Kindern und Jugendlichen größtmögliche Normalität gewährleisten (mehr dazu).

Lokales

Innsbruck: In der Höttinger Au fuhr ein PKW in einen Baumstellenzaun und in der Pradler Straße kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Mehr dazu...

Kultur

Neun ausverkaufte Veranstaltungen abgesagt, der Treibhausturm und die Treibhaus-Weiber-Wirtschaft sind bis zum Frühlingsbeginn geschlossen. Nur die Veranstaltung "Haider on Ice" im Congress bleibt vorerst aufrecht. Mehr dazu...

Sport

Die Rumerin Janine Flock gewinnt bei den Weltcupfinales in St. Moritz am Freitag Silber und damit die zehnte EM-Medaille in Folge. Der Titel ging an Kimberley Bos, die sich den Gesamtweltcup sicherte. Mehr dazu...

Beim zweiten Weltcup-Bewerb der Herren im Rennrodeln auf Naturbahnen, der neuerlich auf der Grantaubahn in Umhausen schrammte Thomas Kammerlander nur knapp am Sieg vorbei. Mehr dazu ...

Wieder darf der Doppelweltmeister Lamparter jubeln. Eine Woche nach seinem ersten Weltcupsieg in der nordischen Kombination legt Johannes Lamparter nach und gewinnt den ersten von zwei Bewerben in Klingenthal (Deutschland). Mehr dazu ...

Bildung

Um Jugendliche bei ihrer Entscheidungsfindung für eine der vier Ausbildungsrichtungungen zu unterstützen, lädt die Ferrarischule am Freitag, 21. Jänner 2022 zur virtuellen Erkundung sowie zu Online-Präsenzberatungen ein. Mehr dazu ...

Glaube und Religion

Jungschar ist gelebte Synodalität, Jungschar heißt gemeinsam handeln und gemeinsam entscheiden. Tiroler Jungschar ruft zur Teilnahme an "Synode 2021-2023" auf. Mehr dazu ...

Historisches

Am 17. Jänner 1797 entdeckte eine Bauerntochter in Absam an einer Fensterscheibe ein Marienbildnis. Man hob den Fensterflügel aus und brachte ihn nach Innsbruck zur Untersuchung. Aufgrund der großen Not zu dieser Zeit (Seuche und Franzosenbelagerung) wurde das Bildnis der „Madonna im Glase“ als göttliches Zeichen gedeutet. Seither kamen und kommen unzählige Wallfahrer, um bei der Absamer Muttergottes Trost und Hilfe zu erbitten.

Wetter

Heute bleibt es im Süden Tirols sonnig und föhnig. In Nordtirol wird es bewölkt und im Unterland kann es leicht regnen oder schneien. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad. In Föhnlagen kann es etwas milder werden.

Weitere Themen

