Heute ist Donnerstag, der 23. Juni.

Politik

Es sollen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Das Land schnürte ein Pflegepaket in höhe von 27 Millionen Euro. Die Gelder sollen bis 2024 reichen. Vom Bund gibt es bis 2023 ebenfalls noch einen Zuschuss. Mehr dazu...

Landtagswahl 2022: Dringlichkeitsantrag beim Sonderlandtag, NEOS starten Listen-Vorwahl und die Bilanz von Wohnbaulandesrätin Palfrader ist mager. Mehr dazu ...

Am Dienstag trat die Gemeinde Neustift in erste Verhandlungen mit der TIWAG ein. Wie hinlänglich bekannt, wird der Landesenergieversorger mehrere Stubaier Bäche für den Ausbau des Speicherkraftwerks Sellrain-Silz ableiten. Mehr dazu ...

Der Streit um die Übersiedlung des Taubenschlags im Innsbrucker O-Dorf geht in die nächste Runde. Die Rechtsantwaltskanzlei Kirchmauer hat gegen die politischen Verantwortlichen eine Anzeige wegen Tierquälerei durch Unterlassung eingebracht. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Die TIWAG erläuterte kürzlich ihre neueste Geschäftsbilanz. Die stark gestiegenen Einkaufspreise am Gasmarkt drückten das operative Betriebsergebnis (EBIT) des Konzerns. Mehr dazu ...

IKB-Vorstandsmitglied Thomas Pühringer wurde für weitere fünf Jahre vom IKB-Aufsichtsrat bestätigt. Sein Vertrag wurde somit bis 31. Dezember 2027 verlängert. Mehr dazu ...

Lokales

WIDERRUF: Vermisstes Mädchen aus Seefeld ist wieder Zuhause. Mehr dazu ...

Sport

FC Wacker will nicht in die Tiroler Liga. Mehr dazu ...

Zell a. Z.: Tickets für Werder Bremen gegen KSC sind ab sofort erhältlich. Mehr dazu ...

Ötztaler Fußballer Kuen unterschreibt in Athen. Mehr dazu ...

Aus- und Weiterbildung

Graf Kinsky von Wchinitz und Tettau schenkte der Fachschule für Kunsthandwerk und Design in Elbigenalp eine Sitzgarnitur aus dem Rokoko, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, auch Stilmöbel zu restaurieren. Mehr dazu ...

Beim Bezirks-Traktor-Geschicklichkeitsfahren, welches von der JB/LJ Kappl und der JB/LJ Bezirk Landeck am Kohlplatz in Kappl ausgetragen wurde, kam es auf jeden Zentimeter an. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Die Arbeiten an der neuen Hängebrücke über den Lech in Forchach sind abgeschlossen. Inzwischen sind auch die Resarbeiten beendet. Mehr dazu ...

Regionalitätspreis

In Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Tirol suchen wir heuer wieder Vereine, Unternehmen, Initiativen und Projekte, die nachhaltig zur Regionalität in Tirol beitragen. Mehr dazu ...

Auto und Mobilität

Nach einer kurzen Pause geht es in Imst auf dem Industriegelände mit der Tiroler Autoslalom Meisterschaft 2022 weiter. Mehr dazu ...

Historisches

Mit Ende des ersten Weltkriegs kam Südtirol zu Italien. Als die nationalsozialistischen Truppen in Österreich einmarschierten, wurde dies on der Mehrheit der deutschsprachigen Südtiroler begrüßt. Am 23. Juni 1939 kam es in Berlin zur Vereinbarung über die Komplettumsiedlung der SüdtirolerInnen ins Deutsche Reich. Durch die „Option“ teilte sich die deutschsprachige Südtiroler Bevölkerung in „Optantinnen und Optanten“ – jenen, die für die Umsiedlung nach Deutschland stimmten – und den „Dableiberinnen und Dableibern“, – jenem deutschsprachigen Bevölkerungsteil, der in Südtirol bleiben wollte.

Wetter

Heute wird es wieder hochsommerlich warm. Restwolken und Frühnebel lösen sich rasch auf und dann zeigt sich die Sonne. Immer wieder sind aber Quellwolken und Wärmegewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 26 und 32 Grad.

