Danke für 34 wundervolle Jahre

Der praktische Arzt Dr. Peter Fuchs in Ratten geht demnächst in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er und seine Familie haben in den letzten Jahrzehnten das Leben in Ratten genossen und waren immer zur Stelle, wo er (sie) gerade dringend gebraucht wurde. Viele Freundschaften wurden in diesen Jahren geschlossen, ihre Kinder haben hier eine besonders schöne und sichere Kinder-und Jugendzeit erleben dürfen. Den neuen Lebensabschnitt werden sie in ihrem Haus in Pirka hoffentlich noch lange genießen können. Mit Wehmut werden sie ihre Tätigkeit in Ratten mit dem letzten Arbeitstag am 26. September für immer beenden.

Urlaub vorm Ruhestand

Die Ordination ist aber schon zwischen dem 25. Juli bis zum 18. August wegen Urlaub geschlossen. Während dieser Zeit werden sie wie immer von Fr. Dr. Hiebler und Hr. Dr. Wieringer betreut.

Nachdem die Computer-und Softwarefirmen ab dem 27.9. alles umgestellt und vorbereitet hat, wird Hr. Dr. Klaus Schemnitzky ab dem 1. Oktober seine Arbeit aufnehmen. Auch die „Mädels“ Gabi, Gaba, Heidi und Moni werden dann wieder für alle Patienten im Einsatz sein und den neuen Doktor tatkräftig bei seiner Arbeit unterstützen.

Allgemeinmediziner Dr. Peter Fuchs und seine Frau Brigitte werden aber sicher immer wieder nach Ratten zu Besuch kommen, um mit ihren lieb gewonnenen Nachbarn, Patienten und Freunden ein kleines „Tratscherl“ zu halten.

Der Neue

Dr. Schemnitzky Klaus wurde 1983 in Graz geboren, aufgewachsen ist er in der Südweststeiermark.

Sein Studium absolvierte er an der Med.Uni Graz.

Zuletzt beschäftigt war er bei Sanlas Holding in der Privatklinik Leech in Graz.

Er ist Arzt für Allgemeinmedizin, hat das Notarzt Diplom und das Fortbildungsdiplom für Reisemedizin. Er macht laufende Ausbildungen in manueller Medizin sowie Neuraltherapie.