Wie kommt man in Weihnachtsstimmung? Viele Personen meinen, dass die Weihnachtsbeleuchtung dabei einen großen Einfluss darauf hat. Einige Häuser im Bezirk haben eine umfangreichere Weihnachtsbeleuchtung.

Wir waren unterwegs und haben einen Überblick per Video für euch gestaltet, damit auch ihr entweder digital oder auch direkt vor Ort in Weihnachtsstimmung kommen könnt.

Krippe und "Lichterl" schauen in Kleinpesendorf

Der Standort dieses Hauses befindet sich in Kleinpesendorf (Gemeinde Pischelsdorf am Kulm) mit der Hausnummer 26. Nähere Infos findet ihr zudem hier (Weihnachtswunderwelt in Kleinpesendorf).

Lichterhaus von Manfred Gradwohl in Schattauberg

Das Lichterhaus in Schattauberg 95 (Gemeinde Ilztal) kann man schon von der Bundesstraße B 54 gut erkennen und ist besonders bei KIndern beleibt. Manfed Gradwohl hat mit rund 90 aufblasbaren Figuren rund um Weihnachts-Snoopy, Mickey Maus und Co eine besonderes Highlight geschaffen. Mehr Infos findet man im Artikel "Disney-Figuren und mehr sorgen für Weihnachtsstimmung".

Walter's Weihnachtsgarten in Gleisdorf

Aber auch in Gleisdorf hat sich auf dem Grundstück von Walter Nagl in der Richard-Pfluger-Gasse eine leuchtenden Weihnachtswelt entwickelt. Der pensionierte Mitarbeiter der Stadtgemeinde Gleisdorf hat auf seinem 600-Quadratmeter-Grundstück eine passende Einstimmung auf den Heiligen Abend geschaffen. Leise Weihnachtsmusik untermalt täglich ab 16.30 Uhr den stimmigen Eindruck.

Weitere Videos folgen demnächst!

