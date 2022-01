Für eine Lehre in unserer Region steht den Fachkräften von morgen ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung. Aktuell (Stand 24. Jänner) gibt es laut AMS-Daten aus dem Bezirk insgesamt 196 Lehrstellen in unserer Region.

BEZIRK WEIZ - Jedes Jahr entscheiden sich österreichweit rund 35.000 Schüler:innen für eine Lehrausbildung. In Österreich gibt es mittlerweile weit über 200 verschiedene Lehrberufe. Daher ist es verständlich, dass bei so einer großen Auswahl die Entscheidung nicht leicht fällt. Zwar ist die Berufswahl keine endgültige Entscheidung, da man sich immer neu orientieren und weiterbilden kann, trotzdem solltest du dir genau überlegen, welcher Beruf zu dir passt.

Egal ob im Handel, in der Gastronomie, Handwerk oder im technischen Bereich - zurzeit suchen Unternehmen in nahezu allen Sparten nach den Fachkräften der Zukunft. Um sich der Entscheidung sich zu sein, gibt es vorab Testungen, die in den Schulen, online oder auch bei den zwei AMS-Standorten des Bezirks durchgeführt werden sowie die Möglichkeit in den Betrieben "schnuppern" zu gehen.

Tipp: Frühzeitig melden

Für alle jene, die sich noch unsicher sind, einen Jobwechsel vorhaben oder die Schule nach dem Jahr abbrechen wollen, raten die beiden AMS-Standorte in Weiz und Gleisdorf, dass man sich frühzeitig bei ihnen meldet. Dabei können unterstützende Maßnahmen eingeleitet werden und auch schon erste Jobangebote vermittelt werden.

Mehr zu "Lehre im Bezirk Weiz": Hier klicken!

Jobs in der Region findet man auch in unserem Jobportal: Hier klicken!

Weitere Artikel:

Niedrige Arbeitslosigkeit und viele verfügbare Stellen