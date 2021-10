Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter: Erneut gab es knapp 2.000 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Aktuell werden 219 Personen auf Intensivstationen betreut.



ÖSTERREICH. Mit heutigem Stand (9. Oktober) sind österreichweit 11.090 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 728.187 Personen wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 759.543 positive Testergebnisse.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.868 weitere Covid-Neuinfektionen gemeldet. Aktuell werden 831 Personen aufgrund des Corona-Virus im Krankenhaus behandelt. Davon werden 219 Personen auf Intensivstationen betreut.

Sechs Personen verstorben

Seit gestern, 8. Oktober, sind sechs Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Während sich im Vergleich zum Vortag weniger Menschen in krankenhäuslicher Behandlung befinden (von 846 auf 831 Personen), sind aber die Intensivstationen stärker ausgelastet: Von den 831 Personen im Krankenhaus werden 219 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen je Bundesland:

Oberösterreich: 486

Niederösterreich: 346

Wien: 275

Steiermark: 229

Salzburg: 215

Kärnten: 128

Tirol: 107

Burgenland: 45

Vorarlberg: 37

