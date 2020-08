Vorsicht, Gewitter im Anmarsch! Eine Unwetterwarnung wurde für Teile Österreichs herausgegeben. Besonders betroffen sind die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark. Dort gilt die höchste Warnstufe Rot: Heftige Unwetter, Gewitter, Hagel und starker Regen sind zu befürchten.

ÖSTERREICH. Auch Kärnten ist betroffen, allerdings ist dort nur die Warnstufe Orange gegeben, in Wien und. dem Burgenland gilt heute noch Vorwarnstufe gelb, doch ab morgen Montag wird ganz Österreich von starkem Regen betroffen sein, laut Unwetterzentrale. Denn eine Kaltfront sorgt am Sonntag und in der Nacht auf Montag für kräftigen Regen. Am Montag bildet sich dann über Oberitalien ein kräftiges Tief, das bis Dienstag im Westen und Süden größere Regenmengen bringt. Somit steigt das Risiko für Vermurungen und lokale Überschwemmungen. "Im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region gilt Warnstufe "Orange". Dort sind 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, das entspricht der Niederschlagsmenge eines halben Monats", sagte Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG gegenüber den OÖN.

Die Gewitterfront zieht von Westen kommend quer über Österreich.

Foto: UWZ

hochgeladen von Anna Richter-Trummer

Starke Regenfälle und Gewitter



Die Kaltfront, die aktuell von Westen her über Österreich zieht, bringt starken Regen und Gewitter. Die Gewitter ziehen aber nur langsam, in der feuchten Luft kann es daher zu größeren Regenmengen in nur kurzer Zeit kommen. In der Nacht auf Montag bzw. Montagvormittag bleibt die Front quer über Österreich liegen und bringt vor allem vom Bodenseeraum über das Tiroler Unterland bis ins Most- und Waldviertel ergiebigen Regen. Dabei kommen oftmals 30-50 l/m² zusammen.

Aus Westen ziehen vermehrt #Gewitter auf, bald ist auch #Innsbruck dran! Mit den Gewittern sind heute vor allem Sturmböen und große Regenmengen in kurzer Zeit einzuplanen. Warnungen immer aktuell auf https://t.co/Xz2aPPdIXq - Webcam-Quelle: https://t.co/aTCjaOlzqlpic.twitter.com/XCkMaZvcMW — uwz.at (@uwz_at) August 1, 2020

Italientief bringt noch mehr Regen



Aber auch am Montag ist keine Entspannung in Sicht: Über Oberitalien bildet sich ein kräftiges Tief, das ab Montagabend feuchte Luft nach Österreich steuert. Dabei regnet es besonders von Vorarlberg bis Oberösterreich bis Dienstagabend ergiebig. Aufgrund der großen Regenmengen steigt das Risiko für Vermurungen und Überschwemmungen an. Kaum Regen fällt in den kommenden Tagen im Osten, vom Weinviertel über Wien bis ins Burgenland und die östliche Steiermark halten sich die Regenmengen in Grenzen.

Sommer-Comeback am Mittwoch



Die gute Nachricht: Laut Experten dürfte die Kaltfront nur bis Dienstag anhalten.Am Abend sollen die heftigen Regenfälle abklingen, danach soll der Sommer ein Comeback feiern und eine stabile, längere und überwiegend trockene Wetterphase einleiten.

