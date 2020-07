Es ist der heißeste Tag des Jahres, bis zu 37 Grad werden heute Dienstag prognostiziert, doch die Abkühlung kommt, denn Tief DANA naht und bringt in Vorfeld auch schwere Gewitter mit. Wo es ab Nachmittag blitzen und donnern wird, und wo in Österreich am Abend richtig schwere Gewitter samt Sturm und Hagel niedergehen, lesen Sie hier.



ÖSTERREICH. Mit Unwettern ist ab schon ab Dienstag Nachmittag zu rechnen, die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ) hat eine Warnung der vorletzten Stufe herausgegeben, es gilt daher: "Achtung! Schwere Gewitter in Sicht". Und die entstehen besonders in der Obersteiermark sowie in der Wechselregion bereits am frühen Nachmittag. Ab dem Abend zieht dann von Vorarlberg und Tirol ausgehend eine weitere Gewitterlinie übers Land. Burgenland und Wien sind weniger betroffen.

Hagel-Warnung



Laut Unwetterzentrale haben die Gewitter am Dienstag auch das Potential für großen Hagel bis zu 5 cm Korngröße sowie schwere Sturmböen von bis zu 100 km/h! Daher ist Vorsicht geboten. Einzig der Sünden soll von Gewitter und Hagel verschont bleiben.

Burgenland:



Im Burgenland wird's teilweise etwa gegen 17 Uhr zu schweren Gewittern kommen, die bis etwa 3 Uhr Früh anhalten. Besonders betroffen sind die Regionen rund um Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf.

Kärnten

Überall im Land, ganz besonders in Spittal an der Drau ist heute äußerste Vorsicht geboten: Schweren Gewitter, Hagel und Sturmböen sind ab 17 Uhr prognostiziert.

Gewitter und Temperatursturz in ganz Österreich: Die Prognose für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Niederösterreich



Amstetten, Horn, Krems, in ganz Niederösterreich kracht es heute gewaltig, die Prognosen rechnen dass es gegen 17 Uhr schweren Gewittern, Hagel und Sturmböen kommen wird.

Oberösterreich



Ganz Oberösterreich ist massiv von der Unwetterwarnung betroffen, im ganzen Land ist ab 17 Uhr mit heftigen schweren Gewittern, Hagel und Sturmböen zu rechnen.

Salzburg

Von Hallein, Salzburg oder Zell am See, ganz Salzburg ist ab 17 Uhr bis Mitternacht Gewitterzone mit Unwettern, Hagel und Sturmböen.

Steiermark

Besonders betroffen ist das Murtal mit Murau, und Leoben sowie Liezen und Leibnitz: Ab 17 Uhr bis Mitternacht sind schwere Gewitter, Hagel und Sturmböen vorhergesagt.

Tirol

Von Imst nach Schwarz, Kufstein und Kitzbühel, ganz Tirol ist betroffen, und zwar schon ab 15 Uhr am Nachmittag: mit schweren Gewittern, Hagel und Sturmböen ist überall im Land zu rechnen.

Vorarlberg

Schon ab 15 Uhr am Nachmittag sind starke Unwetter im ganzen Land, dazu Hagel und Sturm.

Wien

Weniger wild wie im Ländle wird's in Wien: Laut Prognosen gibt's Gewitter ab 17 Uhr bis 3 Uhr Früh.

Starkregen, Hagel, Sturmböen! Unwetter-Warnung ab 15 Uhr in Österreich.

Mittwoch kühler und regenrisch



Am Mittwoch ist es dann in ganz Österreich vorbei mit der Hitze: Die Temperaturen sinken wieder auf normales Sommerniveau. Sonst ist es teils sonnig, teils aber auch regnerisch und gewittrig. Vorallem im Bergland und im Süden ist wiederholt mit dichten Wolken, Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Auch Unwetter sind möglich. Größere Regenmengen werden im Süden Salzburgs, im Südwesten der Steiermark, in Kärnten und in Osttirol erwartet.