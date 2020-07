Heftige Kritik hagelte es beim "Roten Foyer" am Krisenmanagement der Regierung in Sachen Corona-Krise: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner prangert das "planlose Vorgehen" der Regierung an, das verantwortlich dafür sei, dass es im heimischen Tourismus zu Corona-Infektionen gekommen sei. Man müsse ein zweites Ischgl verhindern.

ÖSTERREICH. Während die Zahl der Neuinfektionen erneut im dreistelligen Bereich liegt, klagen die Bundesparteivorsitzender Rendi-Wagner und der SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher die Regierung an, im Corona-Krisenmanagement kläglich zu versagen: Man habe Tests in allen Tourismusbetrieben zwar versprochen, aber nicht durchgeführt. Dadurch sei es zu den gefährlichen Corona-Clustern wie in St. Wolfgang gekommen, wodurch auch der hiesige Tourismus wirtschaftlich schwer getroffen wurde.

Weiters wirft sie der ÖVP vor, dass es im Rahmen des Missmanagements "einige regierungsnahe Günstlinge" gab, die "ganz klar von der Krise profitiert haben". Kanzler-Berater verdienen sich laut Kucher "anscheinend goldene Nase", wohingegen seriöse Gesundheitspolitik auf der Strecke bliebe. „Die Kurz-ÖVP ist an Zynismus und Kaltschnäuzigkeit nicht mehr zu überbieten. Während hunderttausende Menschen ihren Job verloren haben und unzählige Betriebe ums Überleben kämpfen, verdienen sich die Freunde von Sebastian Kurz nach Medienangaben eine goldene Nase“, so Kucher verärgert über die heute bekannt gewordenen Hintergründe zum Projekt „Safe A“.

Wie das Online-Magazin zackzack.at berichtete, wurde das Projekt „Safe A“ von der Schütze Positionierung GmbH orchestriert, die von einem engen Vertrauten von Sebastian Kurz und der ÖVP geführt werden soll. Dazu Kucher: „Schütze war jahrelang Mitarbeiter in ÖVP-Kabinetten und sitzt nun für die ÖVP im Stiftungsrat des ORF. Medienberichten zufolge berät er einen Maskenproduzenten, der kurz vor dem Lockdown in Massenproduktion ging - mit Insiderinformationen zur Einführung der Maskenpflicht. Der Ehemann der Büroleiterin von Sebastian Kurz ist obendrein noch Mitbegründer dieser Maskenproduktionsfirma. Diese Angelegenheit ist höchst aufklärungsbedürftig. Auffällig ist, dass Sebastian Kurz zu diesen Vorwürfen bis jetzt schweigt.“

„Die Auswirkungen des Test-Chaos in St. Wolfgang sind das beste Beispiel: Berater kassieren Geld für Dinge, die nicht passieren, Labore, die nicht zur Kurz-Clique gehören, wurden anscheinend nicht beauftragt. Es wurden 65.000 wöchentliche Tests für den Tourismus angekündigt, gekommen ist Chaos und Verunsicherung. Jugendherbergen werden nicht getestet, weil sie nicht WKÖ-Mitglieder sind. Die Situation wird verharmlost, es werden täglich neue Fälle bekannt, die mit St. Wolfgang in Verbindung stehen. Kurz und Köstinger spielen mit der Gesundheit und der wirtschaftlichen Existenz von hunderttausenden Menschen“, so Kucher abschließend. Auch die Corona-Ampel komme im Herbst zu spät: "Da ist der Tourismus vorbei, das muss jetzt passieren", so die SPÖ-Chefin. Weiters seien die Tests dringend in allen Tourismusbetrieben verpflichtend und flächendeckend durchzuführen: "Es wird noch immer viel zu wenig getestet."

Binnen 24 Stunden zählte man in Österreich erneut 105 Neuinfektionen: Bisher gab es in Österreich 20.955 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. Juli 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 718 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 18.628 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 105 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 18 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Als Corona-Hotspot gilt aktuell Oberösterreich.

Die meisten Infektionen gibt es in Oberösterreich. Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland verzeichnet zwei Neuinfektionen,

Kärnten eine

Niederösterreich13

Oberösterreich 32

Salzburg elf

Steiermark zwölf

Tirol neun

Vorarlberg vier

Wien 21

Erneut kam es zu Neuinfektionen im dreistelligen Bereich binnen 24 Stunden in Österreich. Foto: Gesundheitsministerium hochgeladen von Anna Richter-Trummer



