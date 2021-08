Vom 13. bis zum 15. August lädt man in der Pfarre Maria Osterwitz wieder zum großen Pfarrfest ein.

DEUTSCHLANDSBERG. Ein Fest für alle Generationen und für Familien ist das Pfarrfest in Maria Osterwitz, welches auch in diesem Jahr wieder vom 13. bis zum 15. August gefeiert wird und das immer zahlreiche Besucher aus nah und fern in die idyllische Pfarre lockt.

Prozession und Wallfahrer-Messe in Maria Osterwitz

Am Freitag, dem 13. August feiert die Pfarre Maria Osterwitz "Fatima". Beginn der Prozession vom Marienbild ist um 19 Uhr. Um 19.30 Uhr findet die Heilige Messe mit Pfarrer P. Clemens Grill und Pfarrer István Holló statt. Die musikalische Gestaltung liegt beim Singkreis Trahütten.

Am Samstag, dem 14. August gibt es ab 19 Uhr eine Heilige Messe mit den Wallfahrern aus Stallhofen.

Festliches Hochamt am "Großen Frauentag"

Der 15. August steht schließlich ganz im Zeichen von "Mariä Himmelfahrt". Die Heilige Messe mit den Wallfahrern aus Stallhofen startet um 7 Uhr. Um 8 Uhr findet eine Heilige Messe mit den Wallfahrern aus Kärnten (St. Johann, Ettendorf, Kamp) statt.

Zum festlichen Hochamt am Pfarrkogel mit dem Neupriester Markus Schöck und Pfarrer István Holló lädt man schließlich um 9.30 Uhr. Dieses wird von der Musikkapelle Osterwitz umrahmt.

Um 10 Uhr gibt es eine weitere Heilige Messe in der Wallfahrtskirche.

Für das leibliche Wohl sorgt die Pfarrgemeinde Maria Osterwitz unter Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet).

