Die HLW/FW Deutschlandsberg will zur Botschafterschule des Europäischen Parlaments werden. Gemeinsam mit 20 weiteren Schulen, die am Botschafter-Schul-Programm teilnehmen, bemüht man sich um eine Vernetzung der Schulen untereinander sowie mit dem Büro des Europäischen Parlaments. So soll der Europagedanke in den Schulen gestärkt werden.



DEUTSCHLANDSBERG. Alle Jahrgänge der HLW Deutschlandsberg widmeten sich im vergangenen Wintersemester dem Thema Europa bzw. der Europäischen Union: Im Fach "Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeographie und Volkswirtschaft" unter der Leitung von Markus Binder standen spannende Projekte für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Programm. Sie gestalteten einen Infostand zu unterschiedlichen Themen wie der Erziehungsgeschichte, Jugend und Sprachen, sogar BREXIT und die Zukunft der EU wurden ins Blickfeld gerückt. Neben Beiträgen für Printmedien wurden auch digitale Artikel erstellt und ein eigenes EU-Maskottchen von den Schülerinnen und Schülern designt.

"In Vielfalt geeint"

Noch ist die Schule lange nicht am Ende der geplanten Aktivitäten angelangt: Wie im Wintersemester bereits vorgelegt, soll es nun auch weitergehen: Unter dem Motto "In Vielfalt geeint" sind zum Beispiel Vortragsreihen und Diskussionsrunden im kommenden Sommersemester geplant.