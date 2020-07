Am Wochenende steht das sommerliche Ambiente von Schloss Stainz ganz im Zeichen der "Gartenfreuden", wir waren bei der Eröffnung vor Ort.

STAINZ. Da duften Lavendelkissen, dort ist ein Specht aus Keramik am Werk und wieder an einem anderen Platz agiert ein Fassbinder lautstark während ein Töpfer gleich gegenüber umso leiser neue Kreationen an der Scheibe entstehen lässt. Überall steht opulentes Grün von gängigen Balkonblumen bis hin zu seltenen Gemüse-Sorten der Arche Noah im Mittelpunkt: Die "Gartenfreuden" sind heute mit mehr als hundert Ausstellern auf Schloss Stainz eröffnet worden. Das ganze Areal im Schlosshof aber auch auf der Wiese und im Keller (dort möglichst mit Mund-Nasen-Schutz) ist bestückt mit einer vielfältigen Auswahl für alle Gartenfreunde, Strohhut inklusive.

Sommerlich schönes Gartenwochenende

"Ich wünsche Ihnen allen gelingende Ausstellungstage", wünschte Bgm. Walter Eichmann den Ausstellern alles Gute für die kommenden beiden Tage.

Bei vorraussichtlich herrlichem Sommerwetter wird die Schau noch das ganze Wochenende über zu sehen sein nämlich am Samstag, dem 1. August, und am Sonntag, dem 2. August, je von 9 bis 18 Uhr.